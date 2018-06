6 dicas de Wallid Ismail para você confiar mais no seu Jiu-Jitsu

Share it

Astro do Jiu-Jitsu nos anos 1990, Wallid Ismail chegou longe nos tatames porque treinava entre os melhores, e gostava de enfrentar os melhores.

Em papo exclusivo com o GRACIEMAG.com, o aluno de Carlson Gracie deixa seu lado empresário de lado e mastiga seis conceitos para você não cair no abismo do sucesso durante sua jornada na arte suave. Aprenda com Wallid a turbinar seu Jiu-Jitsu.

1. Determinação é a chave

“Ter determinação é essencial no Jiu-Jitsu”, prega Wallid, para quem a motivação de ir treinar é a chave de tudo, especialmente no início da árdua jornada.

2. Vontade de vencer até no treino

“A vontade de ser o melhor tem de ser maior que tudo. Você quer vencer, você pode vencer. Pense forte”, sugere o cartola do Jungle Fight. Só com a mente fortalecida você vai longe.

3. Foco e abstinência

“Se você não abdicar das coisas que prejudicam o seu Jiu-Jitsu, você não vai a lugar nenhum na carreira. Não consuma comidas gordurosas, por exemplo. Evite festas, sempre opte pelo seu treino”, recomenda Wallid. O lutador sem força de vontade não vai sair do bolo da mediocridade.

4. Cansaço não existe

“Trabalhe duro, treine sempre um pouco mais do que o seu oponente. Enquanto você estiver cansando, lembre-se que existe alguém treinando mais do que você nesse momento”, lembra o faixa-preta amazonense.

5. Seja profissional

“O atleta de Jiu-Jitsu precisa ser profissional, nunca amador. Isso significa pensar e agir como profissional, com dedicação integral. O atleta amador, ama a dor”, pondera.

6. Tempo ruim o tempo todo

“Jiu-Jitsu não é Disneylândia, é para quem aguenta a pressão. Quem não aguenta a pressão fica em casa e chora. Persista, volte no dia seguinte e faça seu treino valer a pena. E não se sabote”, recomenda por fim Ismail.