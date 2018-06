Vídeo: A técnica de Luan Carvalho na raspagem da guarda de lapela no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso professor GMI Luan Carvalho, faixa-preta da Oak Jiu-Jitsu Academy, ao receber a visita dos nossos parceiros do Jiu-Jitsu Na Estrada, não poderia deixar de passar um pouco das suas técnicas apuradas da guarda, e o resultado foi esta aula de raspagem usando a lapela.

Na técnica, Luan parte da guarda de la riva e utiliza uma técnica básica da guarda em questão para aplicar uma verdadeira arapuca no adversário: após gerar leve desequilíbrio, Luan muda a ação e não conclui a inversão, e sim prende o adversário com a ajuda da lapela. Depois de feito o laço e com a posição ajustada nos ganchos, Luan então projeta o oponente e sobe em segurança, ganhando a lateral no cem-quilos.

Para estudar a posição e surpreender seus parceiros no treino de hoje, confira o vídeo abaixo e pratique a jogada!

Oak Jiu-Jitsu Academy

Av. Carlos Augusto Tinoco Garcia, 1516

Sol y Mar, Macaé, Rio de Janeiro

# (22) 99614-4861

luandecarvalhoo.alves@hotmail.com

Facebook.com/Oakjiujitsu

Instagram: @oakjiujitsuacademy & @luancarvalhobjj