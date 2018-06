Jiu-Jitsu: Matheus Lutes vence o Kasai Elite Grappling Championship

Share it

A busca pelo melhor lutador de Jiu-Jitsu nos EUA continua. Em sua segunda edição, realizada no último final de semana, o Kasai Elite Grappling Championship segue na intenção de revelar novas caras do Jiu-Jitsu e este campeões terão a chance de atuar no Kasai Pro 3, agendado para o dia 18 de agosto, em Manhattan.

Desta vez, o campeão veio da Alliance liderada por Marcelo Garcia. Matheus Lutes, faixa-marrom de 23 anos, foi o campeão da etapa, após realizar grande semifinal contra Alex Oliveira (Renzo Gracie Academy) e ficar em primeiro no pódio, com Jason Rau (Serra JJ) em segundo.

Na disputa por equipes, a Renzo Gracie NY ficou em primeiro, seguida pela Renzo Gracie Jersey em segundo, e a com a equipe Unity em terceiro. Para conferir os resultados completos, clique aqui.