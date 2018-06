Jiu-Jitsu: O estrangulamento arco e flecha de Vitor Terra no Sul Fluminense da FJJ-Rio

Share it

Professor da Gracie Terra, nossa GMI na Zona Sul do Rio de Janeiro, Vitor Terra vez ou outra veste o kimono para mostrar que o seu Jiu-Jitsu é bom não só na hora de lecionar, mas também para por em prática. Seu torneio mais recente foi o Campeonato Sul Fluminense da FJJ-Rio, realizado no último sábado, dia 16 de junho, em Resende, e o faixa-preta voltou para casa orgulhoso com a almejada medalha dourada no peito.

Mesmo já figurando na divisão de masters, Vitor optou por se inscrever no adulto e “brincar com a garotada”, como o mesmo definiu. Em ação no peso leve do torneio, Vitor agiu na final com apurada técnica, e a recompensa veio em forma de finalização.

Após estabilizar por cima, Vitor buscou a lapela e escorregou para as costas do adversário. Com visão fixa na finalização, o professor então buscou a perna do oponente, jogou o corpo para o lado e travou o adversário com as suas pernas, apertando num belo estrangulamento arco e flecha.

