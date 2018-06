Luta completa: Rodolfo Vieira finaliza com o Jiu-Jitsu e mantém invencibilidade no MMA

Share it

Astro do Jiu-Jitsu em ascensão no MMA, Rodolfo Vieira partiu para mais um duelo de luvinhas neste sábado, dia 16 de junho. Em ação no ACB 88, na Austrália, Rodolfo encarou Jacob Holyman-Tague na divisão dos médios, e por pouco não viu sua invencibilidade no MMA ser perdida logo no início da disputa.

Mesmo com jogo forte no solo, Jacob não queria aceitar a luta de Jiu-Jitsu contra Rodolfo. O brasileiro, antes de levar para o chão, investiu na trocação. Contudo, ao tentar um ataque nas pernas, Rodolfo levou forte joelhada, logo no começo da luta. Sem se abalar, Rodolfo continuou na missão, insistiu algumas vezes até estabilizar Jacob no solo e trabalhou até chegar nas costas e finalizar com um mata-leão.

Veja a luta completa e a finalização que mantém invicto o cartel de Rodolfo Vieira, com três finalizações e um nocaute!