Jiu-Jitsu: Relembre as melhores finalizações do UFC em 2018

O ano de 2018 está correndo a pleno vapor, e com a chegada da metade de junho já podemos fazer alguns balanços deste primeiro período.

No UFC, por exemplo, além das grandes lutas, disputas de cinturão e novas caras que surgem, tivemos também uma bela seleção de finalizações ao longo deste primeiro semestre.

No vídeo abaixo, temos um compilado com algumas desta finalizações que marcaram o início de 2018. Confira e poste nos comentários a sua favorita, ou alguma que você sentiu falta no apanhado. Veja e não deixe de estudar para aplicar os detalhes usados na prática em seu próximo treino!