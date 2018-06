Jiu-Jitsu: Combate transmite GP dos Pesos Pesados neste sábado

Share it

O Combate transmite neste sábado, dia 16 de junho, o Grand Prix dos Pesos Pesados, a partir das 20h. O evento, um dos maiores do Jiu-Jitsu, retorna a Porto Alegre para a coroação do Rei dos Pesos Pesados da 5ª temporada.

As disputas contarão com dez atletas, três faixas-marrons e sete faixas-pretas, da categoria até 100kg, além de três lutas especiais com pesos médios, penas e leves, um desafio sem kimono e um desafio feminino em três rounds.

A luta de abertura contará com o confronto entre Jhonny Loureiro (Alliance) e Ygor Rodrigues (Márcio Rodrigues), valendo a última vaga de faixa preta para o Grand Prix dos Pesos Leves da 6ª temporada.

A competição busca integrar a estrutura de um grande espetáculo esportivo com a emoção de combates entre lutadores de alto rendimento. O formato da competição é de um Grand Prix (GP) dividido em três fases, totalizando 24 confrontos, com aproximadamente 4 horas de duração. Entre os combates do GP são disputadas lutas especiais com atletas de diferentes categorias.

DISPUTA DO GRAND PRIX (ATÉ 100KG):

Fellipe Andrew (ZENITH/BRA)

Admilson Gobbi (TEAM LLOYD IRVIN/BRA)

Jared Dopp (RIBEIRO/USA)

Kaynan Duarte (ATOS/BRA)

Bruno Lima (GRACIE BARRA/PORT)

Devhonte Johnson “Bones” (UNITY/USA)

Perttu Teponen (TJJK/FIN)

Horácio Antunes (Faixa Preta de Judô/GRACIE BARRA/BRA)

Renato Cardoso (ALLIANCE/BRA)

Fábo Alano (Alliance/Mário Reis)

LUTAS ESPECIAIS

Diego Borges (MA) x Charles do Bronx (SP) – Peso médio

Luciana Silvs (Graciemag Barra) x Bianca Basílio (Almeida JJ) – Peso-pena

Jhonny Loureiro (Alliance) x Ygor Rodrigues (Márcio Rodrigues) – Peso leve

(Fonte: Assessoria de imprensa)