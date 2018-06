Vídeos: Reveja, em câmera lenta, os melhores lances do UFC 225 em Chicago

Share it

Além da guilhotina afiada de Charles do Bronx, ainda no card preliminar, o UFC 225 contou com grandes lances também no card principal.

O evento, realizado no último sábado, dia 9 de julho, em Chicago, contou com duas disputas de cinturão, na vitória de Robert Whittaker sobre Yoel Romero no peso médio e no sucesso de Colby Covington sobre Rafael dos Anjos pelo título interino dos meio-médios, além das atuações de dois ex-campeões do UFC, com Holly Holm vencendo Megan Anderson no peso-pena e Andrei Arlovski sendo derrotado Tai Tuivasa, e da brasileira Claudinha Gadelha, que superou a também ex-campeã Carla Esparza na decisão.

Estes duelos tiveram grandes lances, e você confere, nos dois vídeo abaixo, os melhores momentos, alguns deles na super câmera lenta do Ultimate. Confira!