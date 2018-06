Jiu-Jitsu: O leglock de Cassio Francis em Antonio Braga Neto no Rio Open de Jiu-Jitsu

Share it

Realizado no último final de semana, o Rio Fall Open da IBJJF contou com nomes de peso na divisão de faixa-preta, e alguns lances colocaram a galera de pé na famosa arquibancada do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

Em uma das semifinais do pesadíssimo, por exemplo, Cássio Francis (Gracie Barra) encarou o bicampeão mundial e atleta do UFC Antônio Braga Neto (Babalu’s Iron Gym), e a batalha animou o ginásio.

Cassão tratou logo de puxar para guarda, e Braga trabalhou com pressão por cima para tentar passar. Com técnica apurada, Braga Neto conseguiu complicar Cassão, que ficou em posição de quatro apoios, com Braga Neto por trás na tentativa de estrangular ou colocar os ganchos para garantir os quatro pontos.

Contudo, num movimento sorrateiro, Cassio saiu da posição de desvantagem e girou por baixo de Braga, com um ataque inesperado na perna que sobrou. O leglock foi encaixado com precisão e a vitória ficou para o professor de Minas Gerais.

Mesmo avançando para final, contudo, Cassio ficou com a prata, ao ser superado na final do pesadíssimo para Antonio Assef (GFTeam). Já no absoluto, Victor Bonfim e Marcus Junior fecharam para a GFTeam.

Confira no vídeo abaixo a luta completa e a finalização de Cássio Francis no Rio Open!

Preta / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Lucas dos Santos Pinheiro – Atos JJ USA

2 – Douglas Rufino da Silva – Cantagalo Team

3 – Ighor Luis Alvim Horta – Brazilian Top Team

3 – Luiz Eduardo Cabral da Costa – Academia Pitbull

Preta / Adulto / Masculino / Pena

1 – Rene Alves de Lima – PSLPB Cicero Costha

2 – Eduardo de Souza Campos – Nova União

3 – Lucas Axel Galbusera – Nova União

3 – Michael Gomes de Souza – GF Team

Preta / Adulto / Masculino / Leve

1 – Cesar Casamajó Cardoso – Caveirinha Jiu-Jitsu Family

2 – Eduardo Jantzen Simões Lopes Baptista Vieira – CheckMat

3 – Djalma Santana C. Júnior – PSLPB Cicero Costha

3 – Leonilson Marques Ferreira Junior – GF Team

Preta / Adulto / Masculino / Médio

1 – Eric Lopez Medeiros de Souza – Constrictor Team

2 – Nilton Barbosa de Oliveira Junior – GF Team

3 – Ruan Quintanilha da Silva – Natal e Rico Jiu-Jitsu

3 – Vagner Nascimento de Azevedo Jr – CheckMat

Preta / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Sandro Gabriel Vieira – Cantagalo Team

2 – Flávio Junqueira – Alliance

3 – Christofer Biude Moreira Feijó – Atos Jiu-Jitsu

3 – Gabriel Alves de Lima – Alliance

Preta / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Luiz Felipe Teixeira dos Santos – GF Team

2 – Marcus Vinícius Moraes dos Santos – GF Team

3 – Tiago Hilgemberg – A.S Team

3 – Victor Del Corso Bomfim – GF Team International

Preta / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Igor Ribeiro Marques – Ns Brotherhood

2 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

3 – Aloysio Berardo Falcão de Paula Lopes – Nova Geração

3 – Moises Fernandes Cavalcante – JFC Almeida JJ

Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Antonio de Padua Assef Nunes Nascimento – GF Team

2 – Cássio Francis da Silva – Gracie Barra

3 – Antonio Braga Texeira Neto – Babalu’s Iron Gym

3 – Otavio Tome Serafim – Alliance

Preta / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Victor Del Corso Bomfim – GF Team International

2 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

3 – Gilliard Douglas Sousa de Oliveira – Saulo Ribeiro

3 – Igor Ribeiro Marques – Ns Brotherhood