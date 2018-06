Jiu-Jitsu: O estilo finalizador de Ilima-Lei MacFarlane, campeã do Bellator

Share it

No próximo dia 29 de junho, o Bellator realizará sua 201ª edição com transmissão exclusiva dos canais Fox Sports, e na luta principal uma havaiana boa de Jiu-Jitsu promete roubar as atenções.

Ilima-Lei MacFarlane, campeã peso-mosca da organização, terá a missão de defender sua invencibilidade no MMA contra Alejandra Lara, e o jogo afiado no solo será um trunfo na manga.

Além do título do Bellator, a levinha boa de chão tem no currículo o título sem kimono do EBI Jiu-Jitsu, evento organizado por Eddie Bravo, e sua quilometragem na luta agarrada certamente ditará o ritmo da disputa.

Para conhecer um pouco mais do Jiu-Jitsu afiado de Ilima-Lei MacFarlane confira no vídeo abaixo alguns de seus melhores lances e não perca o Bellator 201, no dia 29 de junho, nos canais Fox Sports!

Bellator 201

Temecula, Califórnia, EUA

29 de junho de 2018

Ilima-Lei Macfarlane x Alejandra Lara

Saad Awad x Ryan Couture

Valérie Létourneau x Kristina Williams

Juan Archuleta x Robbie Peralta

Card preliminar

Jordan Young x Jamal Pogues

Lance Lee x Ricky Furar

Kristi Lopez x Paola Ramirez

Keri Ann Melendez x Tiani Valle

Jacob Rosales x Joshua Jones

Jay Jay Wilson x David Conte

Ed Ruth x Andy Murad