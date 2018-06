Vídeo: O armlock voador que deu certo no Salvador Open de Jiu-Jitsu

Share it

Realizado no último mês de março, o Salvador International Fall Open de Jiu-Jitsu ficou marcado como último torneio de terras brasucas que valia pontos para o ranking faixa-preta, antes da edição 2018 do Mundial da IBJJF. Nomes como Claudio Calasans e Tayane Porfírio estiveram na competição, mas foi um peso-pena menos badalado que roubou as atenções no torneio.

Jefferson Teodoro (ZR Team) atacou rápido para garantir a vitória sobre Caio Rigante (Alliance) na final dos penas. Com pouco mais de 10 segundos do início da disputa, Jefferson fez a pegada na manga e atacou com um belo armlock voador. Caio resistiu bravamente, por quase dois minutos, na tentativa de se desvencilhar do golpe, mas o ajuste contínuo foi recompensado, e Jefferson conseguiu o arrocho necessário para ter os três tapinhas.

Confira o lance plástico no vídeo abaixo!