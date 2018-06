Jiu-Jitsu: A recuperação de Alberto Ramos para vencer no Rio Fall Open de Jiu-Jitsu

Share it

Não são poucas as histórias de atletas de alto rendimento que precisam ser operados antes de voltar à ativa com força total. Contudo, o período entre a cirurgia e o retorno aos tatames se torna tão delicado quanto a intervenção cirúrgica. Para Alberto Ramos, professor da nossa GMI GFTeam Cachambi, sua recuperação foi tão boa que o seu retorno já valeu ouro.

Em ação no Rio Fall Open de Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana, Alberto garantiu o título no peso pesado master 1 e a prata no absoluto faixa-preta. E a recuperação do atleta não foi só fora dos tatames: na final do pesado, após receber pressão no início da luta, Alberto conseguiu virar o jogo e finalizar na mão de vaca.

“Eu tive muita sorte, para ser sincero”, relembra Alberto. “Quando me machuquei eu conheci o meu médico, o Antônio Carlos ‘Polaco’ e ele foi muito solícito, o tempo todo. Fiz a operação no joelho e saí andando do hospital. Passaram duas semanas e o médico falou que eu podia voltar a treinar. Eu estava inseguro, mas ele insistiu e eu coloquei as palavras dele na frente.

“Voltei em ritmo lento, com a ajuda do meu personal trainer Alexandre Lima, e deu tudo certo. Eles acreditaram mais em mim do que eu mesmo na hora de voltar da lesão. No dia da competição eu já estava pronto. Treinei bem, meus amigos e companheiros de treino estavam ao meu lado, então não tive medo nenhum. Venci no peso e estou animado demais. Falta apenas pegar o ritmo de competição, mas estou muito feliz. Fiz boas lutas, algumas eu comecei perdendo e consegui ter calma para virar o jogo. Foi ótimo.”

