Mundial de Jiu-Jitsu 2018: O sushi que quase derrubou o 10° título de Bruno Malfacine

Pelo menos uma vez por ano, a Califórnia se torna a capital internacional do Jiu-Jitsu, com a realização do Mundial da IBJJF. Em 2018, uma seleção de feras esteve na Pirâmide de Long Beach em busca do ouro, mas muitas águas rolam nos encontros entre amigos e camaradas de tatame antes do torneio de fato, e alguns deles passam por sufocos antes mesmo de lutar pelo título.

Com grande oferta de refeições saborosas e guloseimas, as lojas e restaurantes da Califa são um inimigo a mais para os atletas que precisam brigar com a balança antes de lutar, e um dos que quase foram sabotados pela tentação foi Bruno Malfacine.

Dez vezes campeão na faixa-preta e recém aposentado do Jiu-Jitsu, Malfacine quase não representou a Alliance na edição de 2018, tudo por conta de uma refeição não planejada antes de competir.

“O furo da dieta que me deixa mais feliz é o tradicional arroz, feijão, bife e ovo, mas falando de quantidade é comida japonesa”, revelou Malfacine antes de comentar o susto pré-Mundial. “Uma semana antes do torneio, alguns amigos inventarem de ir em um rodízio de sushi. Eu tentei resistir e disse que não era uma boa ideia, até que eles me convenceram dizendo que íamos nos controlar e comer pouco.

“Chegou a um ponto que eu tive que deixar o dinheiro na mesa para pagarem minha conta e me retirar, porque eu não conseguia me controlar. Resumindo, cheguei no hotel e quando fui me pesar estava com quatro quilos acima do limite, o que não é normal para mim uma semana antes do evento. Graças a Deus deu tudo certo, consegui perder o excesso e lutar”, concluiu rindo o campeão peso-galo após o perrengue.

E você, amigo competidor, já foi tentado por um rega-bofe antes de uma importante competição, conseguindo ou não reverter o quadro? Comente conosco!