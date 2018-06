Jiu-Jitsu: A guilhotina precisa de Charles do Bronx no UFC 225

Share it

Em noite com muito trabalho para os jurados, com oito das 13 lutas do card indo para a decisão, um brasileiro foi responsável por aliviar um pouco a pressão dos árbitros laterias, e com uma bela finalização. No UFC 225, realizado em Chicago nesse sábado, dia 9 de junho, Charles do Bronx mostrou a força do seu Jiu-Jitsu contra o veterano Clay Guida.

Antes das lutas principais do evento, como a vitória de Robert Whittaker sobre Yoel Romero pelo cinturão dos médios e do revés amargo de Rafael dos Anjos para Colby Covington, novo campeão interino dos meio-médios, Do Bronx teve que encarar um grande desafio no octógono. Com pouco mais de uma semana para se preparar, o brasileiro caiu dentro de Guida, e o Jiu-Jitsu salvou o brasileiro de forma rápida e eficiente.

Depois de trocarem golpes em pé, Charles frustrou uma tentativa de queda da Guida com uma jogada veloz, ao passar o braço em volta do pescoço do americano e ir para o solo com a guilhotina já ajustada, sem chance de defesa. Restou a Guida dar os três tapinhas, enquanto o relógio marcava pouco mais de 2min de luta.

Confira o lance no vídeo abaixo e os resultados completos do card!

UFC 225

Chicago, EUA

9 de junho de 2018

Robert Whittaker venceu Yoel Romero na decisão dividida dos jurados

Colby Covington venceu Rafael dos Anjos na decisão unânime dos jurados

Holly Holm venceu Megan Anderson na decisão unânime dos jurados

Tai Tuivasa venceu Andrei Arlovski na decisão unânime dos jurados

Mike Jackson venceu CM Punk na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Curtis Blaydes venceu Alistair Overeem por nocaute técnico aos 2min56s do R3

Cláudia Gadelha venceu Carla Esparza na decisão dividida dos jurados

Mirsad Bektic venceu Ricardo Lamas na decisão dividida dos jurados

Chris Rocha venceu Rashad Coulter por nocaute técnico aos 3min53s do R2

Anthony Smith venceu Rashad Evans por nocaute aos 53s do R1

Sergio Pettis venceu Joseph Benavidez na decisão dividida dos jurados

Charles do Bronx venceu Clay Guida por finalização aos 2min18s do R1

Dan Ige venceu Mike Santiago por nocaute técnico aos 50s do R1