Rio de Janeiro recebe o X-Combat Grand Slam BJJ Pro no próximo dia 30

No dia 30 de junho, A Confederação Brasileira de Lutas Profissional (CBLP), em parceria com X-Combat News, irá realizar o Grand Slam BJJ Pro 2018.

O evento chega a sua sétima edição em grande estilo na Arena Cel. Wenceslau Malta (Arena da juventude – DEODORO), no Rio de Janeiro.

A grande novidade nesta edição é que, a pedido dos atletas, os absolutos voltam a ser divididos em duas categorias, absoluto leve e absoluto pesado. As medalhas banhadas a ouro 24k, que são diferenciais nos eventos da CBLP, também serão disputadas em todas as categorias do absoluto, com kimono e sem kimono.

Nas categorias de peso serão disputadas as tradicionais medalhas ouro, prata e bronze e para as equipes campeãs estão em jogo cinco troféus, somando-se a pontuação do com kimono + sem kimono.

“Ficamos muito felizes ao saber que alguns atletas já conseguiram patrocínio para competir em nossos eventos justamente por causa de seu bom resultado no ranking X-Combat 2017. Isto prova que estamos no caminho certo, nossa ideia é munir os atletas de uma referência oficial, para que eles possam apresentar tanto a secretarias de esporte, como a empresários que queiram apoiar o Jiu-Jitsu”, disse Paulo Jesus, vice-presidente da CBLP.

As inscrições já estão abertas e todas as informações você acessa no Edital do Evento através do site www.eventos.x-combat.com.br.

Para esclarecer quaisquer dúvidas ou verificar informações você pode entrar em contato com a Equipe de Suporte a Inscrição através do whatsapp (21) 99127-8145.

RESUMO:

Evento: GRAND SLAM DE JIU-JITSU PROFISSIONAL BJJ PRO – GI & NO GI

Data: 30 de junho de 2018

Local: ARENA DA JUVENTUDE GINÁSIO CORONEL VENCESLAU MALTA – situado na Estrada São Pedro de Alcântara Nº 2020 – Vila Militar de Deodoro – Rio de Janeiro.

Informações & Inscrições: www.eventos.x-combat.com.br