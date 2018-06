Lenda do Jiu-Jitsu, Renzo Gracie retorna ao MMA em julho no One Championship

Share it

Conhecido por sua personalidade forte, alto astral e conhecimento vasto na arte suave, Renzo Gracie terá um grande desafio pela frente, e a missão será sem kimono e de luvinhas.

O professor de Jiu-Jitsu retornará ao MMA no dia 27 de julho, no One Championship, para um duelo com outro veterano do esporte. Renzo medirá forças com Yuki Kondo, como confirmou o presidente do One, Chatri Sityodtong, no Facebook, nessa quinta-feira, dia 7 de junho.

Renzo (13v, 7d, 1e, 1nc), 51 anos, não atua no MMA desde 2010, após revés para Matt Hughes no UFC 112, em Abu Dhabi. Sua mais recente atuação no mundo competitivo foi no ano passado, após bater Sanae Kikuta na superluta do ADCC 2017, na Finlândia.

Já Kondo (60v, 34d, 9e), veterano de 42 anos com passagens pelo UFC, Pride e Pancrase, realizou mais de 100 lutas no MMA e terá contra Renzo a sua despedida do esporte de luvinhas, após mais de duas décadas na ativa.

E você, amigo leitor, o que espera do retorno de Renzo Gracie aos cages do MMA? Será que o professor irá surpreender com uma bela finalização tirada da cartola? Comente conosco!