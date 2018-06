Mundial de Jiu-Jitsu 2018: O dia seguinte de um campeão na faixa-preta

Share it

Guerras, lances históricos, dor e glória marcaram o torneio mais disputado da arte suave, o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, encerrado neste 2018 no último domingo, dia 3 de junho. Após as acirradas batalhas, os melhores do mundo foram devidamente coroados como campeões mundiais em Long Beach, mas o que vem depois?

Para Mahamed Aly, campeão superpesado que diz nunca ter tirado um , o dia seguinte pode ser a ressaca de um grande réveillon, no qual todos, não só os vencedores, devem começar a pensar na próxima temporada: “O evento termina e o dia seguinte é como se fosse dia 1° de janeiro. Temos 12 meses para ajustar o que tiver que ser ajustado para estarmos prontos para o próximo. Então encarar com seriedade estas 52 semanas é importante, porque passa muito rápido. Todo esforço será recompensado.”

Já para Lucas Hulk, campeão meio-pesado ao fechar a final com o companheiro de Atos Gustavo Braguinha, o dia após a conquista do ouro mundial foi um dia de muita reflexão, no qual todo o esforço, treinos e duras batalhas passam do surreal à realidade.

“Até agora não caiu a ficha”, disse Hulk. “Estou aqui descansando, e toda hora vem o pensamento, as lembranças e toda a história passando na cabeça. Uma coisa que eu sinto mesmo é dever cumprido com a conquista deste mundial.”

Depois de três lutas duras na divisão, contra Nick Schrock, Matheus Diniz e Rudson Matheus, o ouro chegou ao peito, e nada mais merecido do que um belo descanso e todo que é possível para relaxar, mesmo que haja alguns deslises, mais do que justos.

“Passei o dia na piscina, comendo hambúrgueres e outras besteiras”, revelou Hulk. “Eu dormi muito no dia seguinte. Assim que eu acordei, agradeci a Deus por todas as bençãos na minha vida, e em seguida fui relaxar. Deitado o dia todo, pensando na vida e com um sentimento maravilhoso de tranquilidade.”

E você, amigo leitor, o que gosta de fazer após uma dura competição de Jiu-Jitsu? Volta direto para a academia para ajustar algum detalhe ou prefere tirar o dia de folga para recuperar as energias? Comente conosco!