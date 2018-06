Vídeo: Carlos Holanda ensina como passar a guarda de lapela no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso professor GMI Carlos Holanda, líder da Academia Carlos Holanda, em Adrianópolis, Manaus, abriu suas portas para ensinar a você, caro leitor de GRACIEMAG, uma opção simples e eficiente contra a guarda de lapela.

Mesmo com o guardeiro já enrolado com a lapela, Holanda ensinou o detalhe para superar o enrosco, estourar a pegada inimiga e chegar na lateral com segurança. Depois de isolar a perna oposta com uma distância confortável, Holanda avança além do laço de lapela, para em seguida mergulhar, abraçar a cabeça e passar o joelho deslisando, chegando à posição de cem-quilos.

Confira no vídeo abaixo o detalhe do professor e não deixe de marcar uma visita na academia do professor Carlos Holanda, para aprender outras posições fortes para seu jogo!

