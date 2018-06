Último dia para se inscrever no BJJ Nacional e disputar prêmios em dinheiro, em SP

Share it

Esta é para você, ávido competidor do Jiu-Jitsu, que quer lutar por belos prêmios em dinheiro e se testar contra os mais cascas-grossas competidores do Brasil.

Organizado pela CBJJE, o BJJ Nacional Gi e Nogi, em sua primeira edição, chega com tudo no ginásio do Ibirapuera neste domingo, dia 10 de junho, com ótimas recompensas nos absolutos da faixa-azul à faixa-preta, do juvenil ao master.

As inscrições se encerram nesta terça-feira, dia 5 de junho, às 17h, então não perca tempo e acesse o Soucompetidor.com (clicando aqui) para não ficar de fora.

Confira na lista abaixo as premiações completas da competição e não perca esta chance!

COM KIMONO:

R$ 500,00 => Masculino/Juvenil/Azul/Absoluto

R$ 600,00 => Masculino/Adulto/Azul/Absoluto

R$ 700,00 => Masculino/Adulto/Roxa/Absoluto

R$ 1.000,00 => Masculino/Adulto/Marrom/Absoluto

R$ 1.500,00 => Masculino/Adulto/Preta/Absoluto

R$ 600,00 => Masculino/Master 1+2+3 Azul/Absoluto

R$ 700,00 => Masculino/Master 1+2+3 Roxa/Absoluto

R$ 1.000,00 => Masculino/Master 1+2+3 Marrom/Absoluto

R$ 1.500,00 => Masculino/Master 1+2+3 Preta/Absoluto

R$ 600,00 => Masculino/Master 4+5+6 Azul/Absoluto

R$ 700,00 => Masculino/Master 4+5+6 Roxa/Absoluto

R$ 1.000,00 => Masculino/Master 4+5+6 Marrom/Absoluto

R$ 1.500,00 => Masculino/Master 4+5+6 Preta/Absoluto

R$ 500,00 => Feminino/Juvenil/Azul/Absoluto

R$ 600,00 => Feminino/Adulto/Azul/Absoluto

R$ 700,00 => Feminino/Adulto/Roxa/Absoluto

R$ 1.000,00 => Feminino/Adulto/Marrom/Absoluto

R$ 1.500,00 => Feminino/Adulto/Preta/Absoluto

R$ 600,00 => Feminino/Master 1+2+3 Azul/Absoluto

R$ 700,00 => Feminino/Master 1+2+3 Roxa/Absoluto

R$ 1.000,00 => Feminino/Master 1+2+3 Marrom/Absoluto

R$ 1.500,00 => Feminino/Master 1+2+3 Preta/Absoluto

R$ 600,00 => Feminino/Master 4+5+6 Azul/Absoluto

R$ 700,00 => Feminino/Master 4+5+6 Roxa/Absoluto

R$ 1.000,00 => Feminino/Master 4+5+6 Marrom/Absoluto

R$ 1.500,00 => Feminino/Master 4+5+6 Preta/Absoluto

SEM KIMONO

R$ 500,00 => Masculino/Juvenil/Azul/Absoluto NOGI

R$ 600,00 => Masculino/Adulto/Azul/Absoluto NOGI

R$ 700,00 => Masculino/Adulto/Roxa/Absoluto NOGI

R$ 1.000,00 => Masculino/Adulto/Marrom/Absoluto NOGI

R$ 1.500,00 => Masculino/Adulto/Preta/Absoluto NOGI

R$ 600,00 => Masculino/Master 1/Azul/Absoluto NOGI

R$ 700,00 => Masculino/Master 1/Roxa/Absoluto NOGI

R$ 1.000,00 => Masculino/Master 1/Marrom/Absoluto NOGI

R$ 1.500,00 => Masculino/Master 1/Preta/Absoluto NOGI

R$ 500,00 => Feminino/Juvenil/Azul/Absoluto NOGI

R$ 600,00 => Feminino/Adulto/Azul/Absoluto NOGI

R$ 700,00 => Feminino/Adulto/Roxa/Absoluto NOGI

R$ 1.000,00 => Feminino/Adulto/Marrom/Absoluto NOGI

R$ 1.500,00 => Feminino/Adulto/Preta/Absoluto NOGI

R$ 600,00 => Feminino/Master 1/Azul/Absoluto NOGI

R$ 700,00 => Feminino/Master 1/Roxa/Absoluto NOGI

R$ 1.000,00 => Feminino/Master 1/Marrom/Absoluto NOGI

R$ 1.500,00 => Feminino/Master 1/Preta/Absoluto NOGI

Mínimo de 10 inscritos para valer a premiação, tanto no COM KIMONO, quanto no SEM KIMONO.