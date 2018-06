Mundial de Jiu-Jitsu 2018: A superação de Felipe Preguiça na conquista do ouro

Share it

Dentre todos os ilustres campeões do Mundial de Jiu-Jitsu de 2018, encerrado no último domingo, dia 3 de junho, o nosso GMI Felipe Preguiça, líder da FP Team e atleta da Gracie Barra, teve que superar não só as pedreiras da sua chave no peso pesado.

Seu maior adversário, após o primeiro dia de batalhas no absoluto e nas classificatórias na divisão de peso, foi o corpo. Depois do camp de preparação com treinos fortes todos os dias e lutas explosivas na abertura do Mundial, boa parte das juntas de Felipe entraram em colapso, mas o casca-grossa não desistiu e teve sua merecida recompensa.

“Na minha primeira luta, estalei meu pé e os dois joelhos varias vezes”, disse Preguiça nas redes sociais. “Sai praticamente sem conseguir andar do ginásio e não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Depois de tudo que passei, tudo que abdiquei, todo o treinamento, me machuco na minha primeira luta. Confesso que me jogou muito pra baixo, mas acreditei até o final.

“No dia seguinte, completamente debilitado e cheio de dor, fiz mais três lutas duríssimas e consegui conquistar meu grande sonho! Deus coloca pedras em nosso caminho para nos testar e eu provei o quanto eu queria. Nunca desista dos seus sonhos”, encerrou com o recado.

E você, amigo leitor, tem grande sonhos no Jiu-Jitsu, assim como o feroz Felipe Preguiça, que já conquistou vários títulos neste primeiro semestre de 2018?