Mundial de Jiu-Jitsu 2018: A chave de pé que desclassificou o rival de Leandro Lo

Encerrado nesse domingo, 3 de junho, o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2018 realizado pela IBJJF levantou o público e provocou milhares de comentários entre os praticantes, com lances emocionantes, instrutivos ou mesmo curiosos.

Um lance que provocou debates nas redes sociais de GRACIEMAG aconteceu durante a disputa do absoluto faixa-preta, ainda em sua fase classificatória, realizada no sábado, dia 2 de junho. Em sua primeira luta no absoluto, o eventual campeão Leandro Lo encarou Nick Schrock (Ribeiro JJ), mas o duelo foi encerrado de forma repentina.

Enquanto Lo fazia guarda, Nick viu um pé sobrando e não pensou duas vezes: atacou com uma chave. O lance, porém, foi interrompido pelo árbitro, que enxergou uma infração no golpe, o que resultou na desclassificação do jovem americano.

O que aprendemos com a situação? Onde o atleta errou?

Segundo comentários escutados na Pirâmide, a infração foi de fato por cruzar a perna em cima do joelho. A situação de cruzar o joelho ao atacar uma chave de perna se deu por ambos os lutadores estarem em situação para a chave de pé reta; assim, se um competidor posiciona a perna adversária sobre a própria perna, está de acordo com as regras induzindo o oponente ao erro de cruzar, o que configura a desclassificação.

Para outros faixas-pretas de olho no lance, contudo, Nick também acabou por torcer o pé de Lo em sentido inverso ao permitido: ao atacar na chave adaptada e girar a perna de Lo contra o sentido do joelho, o golpe estaria pondo em risco os ligamentos do joelho e a integridade física do atleta.

E na sua visão, amigo leitor e especialista, houve falta do atleta Schrock passível de desclassificação? Reveja o lance no vídeo abaixo e deixe seu recado nos comentários!