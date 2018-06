Mundial de Jiu-Jitsu 2018: Marcus Buchecha x Leandro Lo e Tayane Porfírio x Nathiely de Jesus nas finais do absoluto

Com esta transição para as costas, nos últimos segundos de luta, Leandro Lo desempatou a luta com Victor Honório e venceu por 4 a 0 rumo à final do absoluto, no qual encara Marcus Buchecha, que venceu Nicholas Meregali por 5 a 2 na outra semi. Quem fica com o ouro amanhã, leitor especialista? Comente conosco! #JiuJitsu #BJJ #Mundial #Worlds #MundialJiuJitsu #Mundial2018 @leandrolojj @marcusbuchecha

