Mundial 2018: Kennedy, Fechter, Pessanha, Thalison e mais destaques do 2° dia

Ainda no ritmo das faixas coloridas, o segundo dia do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado nesta sexta-feira, dia 1° de junho, na Califa, trouxe ao pódio nomes já conhecidos dos torneios pelo mundo e novas face que ainda vão dar muito o que falar.

Faixas-marrons e roxas dividiram os tatames da Pirâmide de Long Beach, e mais uma leva de campeões mundiais foi conhecida nos EUA. Limitado às divisões de peso-galo, pluma e pena, a faixa-marrom no masculino teve como destaque Kennedy Maciel (Alliance). Filho do inoxidável Rubens “Cobrinha” Charles, Kennedy conquistou mais um ouro mundial, desta vez na marrom, ao superar o tortuoso caminho no peso-pluma, e bater Malachi Edmond (Lloyd Irvin) na finalíssima.

No feminino marrom, porém, plantel completo. Todas as divisões de peso entraram em ação, e o nome de destaque foi o de Gabriela Fechter. A fera da Checkmat conseguiu morder o ouro no absoluto, após ficar com o bronze na divisão de peso-pena. Na final do aberto, Gabi encarou e venceu Larissa Carvalho (Gracie Reunion), que havia vencido mais cedo no peso-pluma.

Já na faixa-roxa, além do sucesso de Roberto Jimenez (Alliance), campeão peso e absoluto no masculino, outro destaque ficou para Gabrieli Pessanha. A pérola da Infight na Cidade de Deus não só faturou peso e absoluto no Mundial, como repetiu o feito em todo o grand slam da IBJJF (Europeu, Pan e Brasileiro).

Outro atleta que conseguiu a façanha de completar o grand slam na faixa-roxa foi o Thalison Soares. O craque da PSLPB Cícero Costha conseguiu o topo do pódio mais uma vez, ao fechar com o companheiro de equipe Francisco Andrade em seu segundo ano na roxa, e foi devidamente graduado à faixa-marrom, com uma nova etapa na sua carreira do Jiu-Jitsu pela frente.

A fera falou com nossa reportagem e detalhou suas expectativas para este novo desafio. Confira a entrevista no vídeo abaixo e os resultados parciais do torneio, após seu segundo dia de lutas. Fique ligado para saber mais. Oss!

Blue / Adult / Male / Rooster

1 – Isaias Higino Pereira dos Santos – Nova União

2 – Matheus Henrique Araújo Azancot Vilaça – Ares BJJ

3 – Isaih Francesco Calderon – Atos Jiu-Jitsu

3 – Keven Carrasco – Ares BJJ

Blue / Adult / Male / Light-Feather

1 – Fabricio Andrey Batista Junior – Alliance

2 – Breno Santana de Azevedo – GF Team

3 – Gavin Mikhail Corbe – Luiz Palhares Jiu Jitsu

3 – Robin Bohlin – Atos Jiu-Jitsu

Blue / Adult / Male / Feather

1 – Marcelo Fausto de Abreu – CheckMat

2 – Adalberto Carvalho Elias Junior – Alliance

3 – Luiz Guilherme de Oliveira Rodrigues – Icon Jiu-Jitsu Team

3 – Matheus Teixeira Queiroz – Carlson Gracie Team

Blue / Adult / Male / Light

1 – Lucas Andre Galvão Protasio – ZR Team Association

2 – Samuel Levi Duarte Arrieche – Marra Senki Brazilian Jiu Jitsu Academy LLC

3 – Heitor Ferreira Mangaravitte Senra – Soul Fighters BJJ

3 – Victor Leon R. Carmona – Alliance

Blue / Adult / Male / Middle

1 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Travis Leroy Lindahl – Coalition 95

3 – Chee Chan Chew – Immersion Mixed Martial Arts

3 – Felipe Aníbal Ferraz Teixeira – CheckMat

Blue / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Mateus Rodrigues de Souza – Atos Jiu-Jitsu

2 – Caio Levi Costa Almeida – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Rafael Fernando Da Silva – Ns Brotherhood

3 – Ryan North – Gracie Humaita

Blue / Adult / Male / Heavy

1 – Louis Ryan – Barbosa Jiu Jitsu – Australia

2 – Davi Cabral De Souza – GF Team

3 – Jean Fontoura Da Silva – Atos Jiu-Jitsu

3 – Manoel Vitor Nunes Pinto – Atos Jiu-Jitsu

Blue / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Caio Perondi De Melo – Zenith BJJ

2 – Ville Backman – Alliance International

3 – Valdir Moraes Rodrigues Junior – Alliance

3 – Vinicius Matheus Bernardo de Aquino – Alliance

Blue / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Jason Shirley – CheckMat

2 – LIE Wilhem Manaatua – Atos Jiu-Jitsu

3 – Gabriel Kutianski Gonzalez Vieira – Gracie Barra

3 – Jonathen Robert Zamora – Tinguinha BJJ academy

Blue / Adult / Male / Open Class

1 – Mateus Rodrigues de Souza – Atos Jiu-Jitsu

2 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Gabriel Kutianski Gonzalez Vieira – Gracie Barra

3 – Lucas Andre Galvão Protasio – ZR Team Association

Purple / Adult / Male / Rooster

1 – Francisco Jonas Borges Andrade – Cicero Costha Internacional

2 – Thalison Vitorino Soares – Cicero Costha Internacional

3 – Johnif de Oliveira Rocha – PSLPB Cicero Costha

3 – Solomon William Blanch – Brasa CTA

Purple / Adult / Male / Light-Feather

1 – Lucas Batista Rodrigues – Atos Jiu-Jitsu

2 – Raul Barbosa Basílio – Atos JJ USA

3 – Meyram Maquiné Alves – Team Lloyd Irvin

3 – Rony Rezende Fialho – GF Team

Purple / Adult / Male / Feather

1 – Jose Mathias Macedo de Lira Luna – CheckMat

2 – Julio Souza Arantes – Qatar BJJ Brasil

3 – Israel de Sousa Almeida – GF Team

3 – Marlon Ribeiro Silva Ferreira – GF Team

Purple / Adult / Male / Light

1 – Samuel Nagai Hatchwell – Carlos Holanda Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Johnatha Barbosa Alves – Atos Jiu-Jitsu

3 – Italo Moura de Azevedo – Cicero Costha Internacional

3 – José Matheus Macedo de Lira Luna – CheckMat

Purple / Adult / Male / Middle

1 – Ronaldo Pereira de Souza Júnior – Atos Jiu-Jitsu

2 – Rafael dos Anjos Torres – Alliance

3 – Lucas Gualberto Gomes Nascimento – Alliance

3 – Pedro Henrique Maia Costa – Fit Combat – BJJ

Purple / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Igor Tanabe Guimarães – Brasa CTA

2 – Adam Bradley – Atos Jiu-Jitsu

3 – Alexander Baffoun – Art of Roll

3 – Pablo Estepa – ADAMAS BJJ

Purple / Adult / Male / Heavy

1 – Roberto Francisco Jimenez – Alliance

2 – Darin Conner Deangelis – Atos Jiu-Jitsu

3 – Carlos Diaz – Ralph Gracie

3 – Christopher Passerrello – GF Team International

Purple / Adult / Male / Super-Heavy

1 – André Luiz Novaes Porfirio – Cicero Costha Internacional

2 – Brian Giorgio – Alliance

3 – Bilal Benmahammed – Cicero Costha Internacional

3 – Marcos Carrozzino – GF Team

Purple / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Mason Fowler – Dethrone Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Austin Baker – Gracie Barra

3 – Aleksandr Sak – Strela Team

3 – Pedro Alex dos Santos Pimenta – GF Team

Purple / Adult / Male / Open Class

1 – Roberto Francisco Jimenez – Alliance

2 – Mason Fowler – Dethrone Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Pedro Alex dos Santos Pimenta – GF Team

3 – Ronaldo Pereira de Souza Júnior – Atos Jiu-Jitsu

Brown / Adult / Male / Rooster

1 – Cícero Lívio Ribeiro Saldanha Paiva – Ares BJJ

2 – Carlos Alberto Oliveira Da Silva – GF Team

3 – Masayuki Yoshioka – Tokushima BJJ

3 – Suraj Kumar Budhram – Renato Tavares Association

Brown / Adult / Male / Light-Feather

1 – Kennedy Leonardo Maciel – Alliance

2 – Malachi James C. Edmond – Team Lloyd Irvin

3 – Igor Almeida – ZR Team Association

3 – Rafael Doerzapff Marques – Soul Fighters BJJ

Brown / Adult / Male / Feather

1 – Matheus Gabriel Pinheiro Barros – CheckMat

2 – Richar Emiliano Nogueira – Cicero Costha Internacional

3 – João Pedro Bueno Mendes – Atos Jiu-Jitsu

3 – Murilo Guimarães do Amaral – Alliance

Blue / Adult / Female / Rooster

1 – Fiona Ko – Atos Jiu-Jitsu

2 – Gurkirman Kaur Nijjar – Alliance

3 – Ji Jeong Woo – myBJJ Team

3 – Sabrina Migliozzi – Infight JJ

Blue / Adult / Female / Light-Feather

1 – Sarah Elisabeth Thackray – Alliance

2 – Tayler Rae Wiedeman – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Madison Lucille Wolfe – Soul Fighters BJJ

3 – Satomi Suga – RJJ

Blue / Adult / Female / Feather

1 – Camila de Araujo Roque – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Rafaela Alexandra Policarpo da Rosa – Carlson Gracie Team

3 – Brianna Ste-marie – Brazilian Top Team Int.

3 – Janne Celine Bjerga – KMR BJJ Kimura Europe

Blue / Adult / Female / Light

1 – Valentina Lodi – RCJ Machado

2 – Thalyta Stefhane Lima Silva – Qatar BJJ Brasil

3 – Jolynne Amber Dizon – CheckMat

3 – Nanami Ichikawa – Tri-Force Gotanda

Blue / Adult / Female / Middle

1 – Deise dos Santos Leonanjo – Alliance

2 – Maia Alexis Rolland – Team Lloyd Irvin

3 – Jéssika Bartoli Almeida – CheckMat

3 – Stephania Gomez – The Black – HWD

Blue / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Kayla Dehm – Team Lloyd Irvin

2 – Larissa Dias de Almeida – GF Team

3 – Elisabeth Ann Clay – Ares BJJ

3 – Elizabeth Gordon – Dunham Jiu-Jitsu

Blue / Adult / Female / Heavy

1 – Lauren Adrienne Rojas – Alliance

2 – Lydia Coleman – Alliance International

3 – Molly Harding – Unified Jiu Jitsu

3 – Rebecca Contrino – Gracie Barra

Blue / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Michelle Dunchus – Brea Jiu-Jitsu

2 – Olivia Obodoagha – Team Lloyd Irvin

3 – Claudia Pirvu – Will/Machado

3 – Luzimery Garcia – GF Team

Blue / Adult / Female / Open Class

1 – Elisabeth Ann Clay – Ares BJJ

2 – Deise dos Santos Leonanjo – Alliance

3 – Brianna Ste-marie – Brazilian Top Team Int.

3 – Madison Lucille Wolfe – Soul Fighters BJJ

Purple / Adult / Female / Rooster

1 – Vicky Hoang – Jiu-Jitsu For Life Team

2 – Fernanda Almeida dos Santos – Alliance

3 – Margarita Prado Ochoa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Mariana Rolszt – Gracie Humaita

Purple / Adult / Female / Light-Feather

1 – Brenda Larissa – Alliance

2 – Sophia Marie Flores – Atos Jiu-Jitsu

3 – Adrienne Einikis – Carlson Gracie Team

3 – Crystal Gaxiola – Atos Jiu-Jitsu

Purple / Adult / Female / Feather

1 – Ana Cristina Araujo Rodrigues – Alliance

2 – Anja Bergo – Frontline Academy

3 – Adele M. Fornarino – Will/Machado

3 – roya darvishian – Team Lloyd Irvin

Purple / Adult / Female / Light

1 – Margot Ciccarelli – Unity Jiu-jitsu

2 – Nicole Amber Evangelista – Brasa CTA

3 – Fallon Doris Fratone – Supremacy Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Meagan Curran – Gracie Humaita

Purple / Adult / Female / Middle

1 – Kira Sung – Jiu-Jitsu Lab

2 – Sabrina Wright – Alliance

3 – Janaina Maia de Menezes – SAS Team

3 – Nikki Lloyd-Griffiths – Immersion Mixed Martial Arts

Purple / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Maggie Grindatti – Fight Sports

2 – Amy Scot Campo – Zenith BJJ

3 – Diana Ariste Rubio – Mauricio Ulloa BJJ

3 – Gabrielle Stan – Jiu-Jitsu For Life Team

Purple / Adult / Female / Heavy

1 – Yara Soares do Nascimento – Team Lloyd Irvin

2 – Alexandra Brynn Coleman – BJJ Globetrotters USA

3 – Amelia Lui – Atos Jiu-Jitsu

3 – Barbara Andrea Quimpo Katter – Evolve MMA

Purple / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho – Infight JJ

2 – Mayara Kaori Oishi – CheckMat

3 – Jocelyn Stidham – Gracie Barra

3 – Salua Silva Borges – Alliance

Purple / Adult / Female / Open Class

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho – Infight JJ

2 – Janaina Maia de Menezes – SAS Team

3 – Barbara Andrea Quimpo Katter – Evolve MMA

3 – Gabrielle Stan – Jiu-Jitsu For Life Team

Brown / Adult / Female / Rooster

1 – Juliane Caroline dos Santos Wiggers – Alliance

2 – Maiko Kurogi – Axis Jiu-Jitsu

3 – Amber Rymarz-freitas – Gracie Barra

3 – Maria Henderson – JCBJJ

Brown / Adult / Female / Light-Feather

1 – Larissa Campos Carvalho – Gracie Reunion

2 – Mayssa Caldas Pereira Bastos – GF Team

3 – Kaisa Yli-Paunu – Brasa CTA

3 – Rose-Marie el Sharouni – CheckMat

Brown / Adult / Female / Feather

1 – Ffion Eira Davies – ECJJA

2 – Madeleine Håkansson – Yamasaki Academy Gothenburg

3 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

3 – Lyanne Perez – Gracie Humaita

Brown / Adult / Female / Light

1 – Talia Marie Vaughan – Gracie Humaita South Bay

2 – Julia Mæle – Roger Gracie Academy Norway

3 – April Parks – RCJ Machado

3 – Nicole Sullivan – Atos Jiu-Jitsu

Brown / Adult / Female / Middle

1 – Jessica Constance Swanson – Soul Fighters BJJ

2 – Claire North – Bonsai JJ – USA

3 – Emily Sheil – Pacific Top Team

3 – Juliana Remigio Fontoura – Fenix BJJ Lowell

Brown / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Melissa Stricker Cueto – Zenith BJJ

2 – Ane N. Svendsen – GF Team

3 – Erin K. Harpe – Gracie Humaita

3 – Julija Stoliarenko – Roger Gracie Academy

Brown / Adult / Female / Heavy

1 – Sarah Gail Rice – Team Royce Gracie

2 – Laura Barker – Gracie Barra

3 – Bridget Mceliece – Renzo Gracie Academy

3 – Claire-France Thevenon – Mako Team Paris

Brown / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Elizabeth Foster – Cassio Werneck BJJ

2 – Jonna Karoliina Konivuori – Alliance

3 – Angela Marino – Camarillo Jiu Jitsu

3 – Katie Sweet – Brasa CTA

Brown / Adult / Female / Open Class

1 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

2 – Larissa Campos Carvalho – Gracie Reunion

3 – Ane N. Svendsen – GF Team

3 – Mayssa Caldas Pereira Bastos – GF Team