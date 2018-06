Mundial de Jiu-Jitsu 2018: Revelação do ADCC fatura absoluto na faixa-azul

Share it

Foi dado nessa quinta-feira, dia 31 de maio, o pontapé inicial para o mais aguardado torneio da temporada. O Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, que neste 2018 voltou para a já tradicional Pirâmide de Long Beach, trouxe no seu primeiro dia de competições os mais aguerridos faixas-azuis do planeta.

Se tratando de Mundial, não podiam faltar surpresas, emoções e revelações de grandes nomes. Contudo, os maiores destaques ficaram para os campeões absolutos, que brilharam não só em suas categorias de peso como também tiveram a disposição de encarar o desafio em peso aberto e levaram o ouro para casa.

Um desses destaques ficou para Elisabeth Clay. A loirinha nascida no Alasca já foi destaque no mundo da arte suave, ao conquistar, com apenas 16 anos, uma vaga no ADCC 2017, após vencer nomes bem mais tarimbados na seletiva americana para o torneio. Faixa-azul da Ares Jiu-Jitsu, Clay mordeu o bronze na divisão de meio-pesados e voltou com tudo para bater quatro adversárias antes de figurar no topo do pódio. Além do sonhado ouro no aberto, Clay levou também uma novinha faixa-roxa para iniciar a temporada.

Já no masculino, o nome da vez foi Mateus Souza. A fera da Atos Jiu-Jitsu ficou com o título mundial no meio-pesado, após superar Caio Almeida (Ribeiro JJ) na final, e não satisfeito se inscreveu para o absoluto na intenção da dobradinha. Depois de duas lutas, Mateus encontrou o companheiro de equipe Tainan Dalpra, vencedor do peso médio, e eles fecharam o alto do pódio para Atos, com direito a dupla graduação à faixa-roxa.

Confira abaixo os resultados completos do primeiro dia e siga conosco as informações mais relevantes do Mundial de Jiu-Jitsu 2018!

Blue / Adult / Male / Rooster

1 – Isaias Higino Pereira dos Santos – Nova União

2 – Matheus Henrique Araújo Azancot Vilaça – Ares BJJ

3 – Isaih Francesco Calderon – Atos Jiu-Jitsu

3 – Keven Carrasco – Ares BJJ

Blue / Adult / Male / Light-Feather

1 – Fabricio Andrey Batista Junior – Alliance

2 – Breno Santana de Azevedo – GF Team

3 – Gavin Mikhail Corbe – Luiz Palhares Jiu Jitsu

3 – Robin Bohlin – Atos Jiu-Jitsu

Blue / Adult / Male / Feather

1 – Marcelo Fausto de Abreu – CheckMat

2 – Adalberto Carvalho Elias Junior – Alliance

3 – Luiz Guilherme de Oliveira Rodrigues – Icon Jiu-Jitsu Team

3 – Matheus Teixeira Queiroz – Carlson Gracie Team

Blue / Adult / Male / Light

1 – Lucas Andre Galvão Protasio – ZR Team Association

2 – Samuel Levi Duarte Arrieche – Marra Senki Brazilian Jiu Jitsu Academy LLC

3 – Heitor Ferreira Mangaravitte Senra – Soul Fighters BJJ

3 – Victor Leon R. Carmona – Alliance

Blue / Adult / Male / Middle

1 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Travis Leroy Lindahl – Coalition 95

3 – Chee Chan Chew – Immersion Mixed Martial Arts

3 – Felipe Aníbal Ferraz Teixeira – CheckMat

Blue / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Mateus Rodrigues de Souza – Atos Jiu-Jitsu

2 – Caio Levi Costa Almeida – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Rafael Fernando Da Silva – Ns Brotherhood

3 – Ryan North – Gracie Humaita

Blue / Adult / Male / Heavy

1 – Louis Ryan – Barbosa Jiu Jitsu – Australia

2 – Davi Cabral De Souza – GF Team

3 – Jean Fontoura Da Silva – Atos Jiu-Jitsu

3 – Manoel Vitor Nunes Pinto – Atos Jiu-Jitsu

Blue / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Caio Perondi De Melo – Zenith BJJ

2 – Ville Backman – Alliance International

3 – Valdir Moraes Rodrigues Junior – Alliance

3 – Vinicius Matheus Bernardo de Aquino – Alliance

Blue / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Jason Shirley – CheckMat

2 – LIE Wilhem Manaatua – Atos Jiu-Jitsu

3 – Gabriel Kutianski Gonzalez Vieira – Gracie Barra

3 – Jonathen Robert Zamora – Tinguinha BJJ academy

Blue / Adult / Male / Open Class

1 – Mateus Rodrigues de Souza – Atos Jiu-Jitsu

2 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Gabriel Kutianski Gonzalez Vieira – Gracie Barra

3 – Lucas Andre Galvão Protasio – ZR Team Association

Blue / Adult / Female / Rooster

1 – Fiona Ko – Atos Jiu-Jitsu

2 – Gurkirman Kaur Nijjar – Alliance

3 – Ji Jeong Woo – myBJJ Team

3 – Sabrina Migliozzi – Infight JJ

Blue / Adult / Female / Light-Feather

1 – Sarah Elisabeth Thackray – Alliance

2 – Tayler Rae Wiedeman – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Madison Lucille Wolfe – Soul Fighters BJJ

3 – Satomi Suga – RJJ

Blue / Adult / Female / Feather

1 – Camila de Araujo Roque – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Rafaela Alexandra Policarpo da Rosa – Carlson Gracie Team

3 – Brianna Ste-marie – Brazilian Top Team Int.

3 – Janne Celine Bjerga – KMR BJJ Kimura Europe

Blue / Adult / Female / Light

1 – Valentina Lodi – RCJ Machado

2 – Thalyta Stefhane Lima Silva – Qatar BJJ Brasil

3 – Jolynne Amber Dizon – CheckMat

3 – Nanami Ichikawa – Tri-Force Gotanda

Blue / Adult / Female / Middle

1 – Deise dos Santos Leonanjo – Alliance

2 – Maia Alexis Rolland – Team Lloyd Irvin

3 – Jéssika Bartoli Almeida – CheckMat

3 – Stephania Gomez – The Black – HWD

Blue / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Kayla Dehm – Team Lloyd Irvin

2 – Larissa Dias de Almeida – GF Team

3 – Elisabeth Ann Clay – Ares BJJ

3 – Elizabeth Gordon – Dunham Jiu-Jitsu

Blue / Adult / Female / Heavy

1 – Lauren Adrienne Rojas – Alliance

2 – Lydia Coleman – Alliance International

3 – Molly Harding – Unified Jiu Jitsu

3 – Rebecca Contrino – Gracie Barra

Blue / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Michelle Dunchus – Brea Jiu-Jitsu

2 – Olivia Obodoagha – Team Lloyd Irvin

3 – Claudia Pirvu – Will/Machado

3 – Luzimery Garcia – GF Team

Blue / Adult / Female / Open Class

1 – Elisabeth Ann Clay – Ares BJJ

2 – Deise dos Santos Leonanjo – Alliance

3 – Brianna Ste-marie – Brazilian Top Team Int.

3 – Madison Lucille Wolfe – Soul Fighters BJJ