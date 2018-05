Vídeo: A preparação de Felipe Preguiça para brilhar no Mundial de Jiu-Jitsu 2018

Share it

De olho no ouro mundial de 2018, Felipe Preguiça chega com tudo para dar o seu melhor nos tatames da Pirâmide de Long Beach, no Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF. Para chegar na ponta dos cascos, nosso professor GMI alinhou sua preparação na sua própria academia, a FP Team, em Nova Lima, Minas Gerais, e contou com profissionais físicos e sparring de alta qualidade, seus alunos cascas-grossas.

Para mostrar um pouco dos treinos e mente para chegar afiado no Mundial, Felipe Preguiça gravou o vídeo a seguir, no qual trabalha duro nas confortáveis instalações da FP Team, pensando no topo do pódio. Felipe aproveitou para comentar o ritmo de treinos para chegar 100% na Califa, a expectativa para ver seus alunos brilharem na Pirêmide e um possível desempate nos torneio com Keenan Cornelius na divisão faixa-preta peso pesado.

Confira no vídeo abaixo e aqueça conosco para o Mundial de Jiu-Jitsu!