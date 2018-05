Sergio Bolão ensina passagem de guarda no estilo Carlson Gracie Jiu-Jitsu

Share it

Campeão de Jiu-Jitsu e conhecido discípulo do grande mestre Carlson Gracie, nosso GMI Sérgio Bolão faz questão de manter nas suas aulas o legado do saudoso professor. Sempre com posições recheadas de histórias e detalhes, Bolão ensina para seus alunos na Rio Sport Center a essência da arte suave no estilo old school.

Com quase três décadas como professor, e outros tantos anos sob a batuta de Carlson ao lado de outros nomes famosos da lendária fábrica de cascas-grossas, Bolão vez ou outra resgata os segredos de posições básicas e eficientes, que todo mundo faz nas academias, mas com o refino de quem viu certas técnicas serem criadas e aprimoradas.

Na aula de hoje, por exemplo, Bolão mostra uma passagem comum nos tatames, no qual o passador abre a guarda fechada e passa a mão por baixo da perna do oponente, alcançando as lapelas. O detalhe do faixa-preta, porém, fica para as diferenças de postura, pegadas, colocação dos ganchos e posição das pernas. O resultado do estudo minucioso traz para o passador uma técnica segura para ter controle completo do guardeiro.

Ficou curioso? Então clique no vídeo abaixo e beba na fonte da escola Carlson Gracie com a aula completa de Sergio Bolão para passar a guarda!