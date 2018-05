Relembre o nocautaço de Marlon Moraes e aqueça para o UFC Utica, neste sábado

Share it

A próxima edição do UFC, que rola neste sábado, dia 1° de junho, terá três brasileiro em ação, um deles na luta mais importante da noite. Marlon Moraes, atleta peso-galo que figura na quinta colocação do ranking do Ultimate, terá pela frente o quarto colocado, Jimmie Rivera, em duelo que pode apontar o próximo postulante ao cinturão da categoria.

No aquecimento para o UFC Utica, transmitido ao vivo e com exclusividade pelo Combate a partir das 19h30, relembramos de um nocaute espetacular aplicado por Marlon em sua luta mais recente. Em dezembro do ano passado, o brasileiro encarou Aljamain Sterling com status de azarão. Para quebrar a banca, Marlon pressionou, e tirou da cartola um chute de encontro, enquanto Sterling se projetava para atacar. O resultado foi devastador, e Sterling caiu desligado com o impacto aplicado por Marlon com o joelho, com pouco mais de 1min de luta.

Relembre o lance no vídeo abaixo e não perca o UFC Utica neste sábado, ao vivo no Combate!

UFC Utica

Utica, Nova York, EUA

1 de junho de 2018

Jimmie Rivera x Marlon Moraes

Gregor Gillespie x Vinc Pichel

Walt Harris x Daniel Spitz

Jake Ellenberger x Ben Saunders

Julio Arce x Daniel Teymur

Gian Villante x Sam Alvey

Card preliminar

Sijara Eubanks x Lauren Murphy

Nik Lentz x David Teymur

Belal Muhammad x Chance Rencountre

Desmond Green x Gleison Tibau

Jessica Aguilar x Jodie Esquibel

Johnny Eduardo x Nathaniel Wood

Jarred Brooks x Jose Torres