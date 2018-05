Campeão de Jiu-Jitsu, Rodolfo Vieira volta aos cages em junho na Austrália

Share it

Depois de brilhar nos tatames do mundo inteiro, com inúmeras conquistas lutando de kimono, Rodolfo Vieira parte para mais um passo rumo ao estrelato no MMA internacional. Depois de vencer em seus três compromissos de luvinhas em terras brasucas, Rodolfo parte para a Austrália na busca de manter o seu cartel invicto.

A fera das passagens de guarda, e agora do ground and pound, terá a missão de vencer no ACB MMA 88, no dia 16 de junho, em Brisbane. Seu adversário será o local Jacob Holyman-Tague. Mais experiente no MMA, com duas vitórias e uma derrota no profissional, somadas a três sucessos no MMA amador, Jacob tem nas finalizações sua maior fonte de vitórias, arte que Rodolfo mostrou habilidade fora e dentro dos cages.

Para acompanhar Rodolfo na missão australiana, o card do evento conta com Thiago Silva na luta principal, em duelo de ex-atletas do UFC contra Chris Camozzi, e mais dois brasucas escalados para o evento: Raymison Bruno “Formiga” e Gustavo Falciroli.

E para você, amigo leitor, Rodolfo Vieira terá mais uma finalização no currículo ou mais um nocaute técnico, como o do vídeo abaixo?