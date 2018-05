Bernardo Faria confirma aposentadoria; veja outras ausências do Mundial de Jiu-Jitsu 2018

Share it

Com as listas e as chaves definidas para mais uma edição explosiva do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF definidas, nossos leitores sentiram falta de alguns nomes chaves entre os cascas-grossas do adulto faixa-preta, e nós fomos descobrir por onde andam os craques ausentes na competição, que começa nesta quarta-feira, dia 30 de maio.

Entre nossas pesquisas, esbarramos com uma informação exclusiva: Fora das chaves do super pesado, o campeão mundial absoluto de 2015 Bernado Faria, da Alliance, confirmou para GRACIEMAG que está aposentado das competições de Jiu-Jitsu. A notícia foi recebida com surpresa, mas o professor explicou.

“Cara, a verdade é que estou aposentado das competições mesmo”, cravou Bernardo. “Estou com outros projetos que estão crescendo bastante, como meu site de vídeos com técnicas de Jiu-Jitsu, e estou focado nisso. Por isso acho que no ano passado foi meu último campeonato mesmo.”

Além de Bernardo, outros nomes na faixa-preta como Erberth Santos, ausente das competições por motivos pessoais, Victor Genovesi e José Carlos Cocó, lesionados, e Rubens Charles “Cobrinha” são nomes de destaque que desfalcam o campeonato este ano.

E para você, amigo leitor, qual grande nome na faixa-preta fará falta neste Mundial 2018? Poste nos comentários e confira abaixo um vídeo com alguns dos melhores lances de Bernardo Faria, campeão mundial em 2010, 2013 e 2015 (peso e absoluto).