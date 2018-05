Raízes do vale-tudo: veja Ivan Gomes x Valdemar Santana

Share it

Em tempos nos quais o MMA se tornou um grande negócio, com vendas bilionárias e lutadores famosos em todas as partes do mundo, não podemos deixar de olhar para traz e celebrar a memória daqueles que pavimentaram a lisa estrada que nós trafegamos hoje em dia. Lutadores ferrenhos do vale-tudo, que se digladiavam por pouco dinheiro mas por muita honra e glória, construíram a imagem deste esporte que hoje é um dos que mais cresce no mundo.

No vídeo de hoje, relembramos uma das celebres vitórias de Ivan Gomes, sobre o não menos famoso Valdemar Santana. Depois de conhecer e se tornar um prodígio nas artes marciais, em meados da década de 50, Ivan teve a chance de encarar e empatar numa luta de vale-tudo contra o grande mestre Carlson Gracie. O duelo acirrado com o Gracie colocou o nome de Ivan em evidência, e anos depois este encarou outro temido lutador: Valdemar Santana.

O duelo foi realizado em 1973. O jogo agressivo de Valdemar Santana foi parado pela força física e técnica apurada de Ivan, que conseguiu segurar o ímpeto imparável de Valdemar. No fim das contas, a vitória histórica ficou para Ivan Gomes.

Veja no vídeo abaixo, do Acervo Pessoal de Cléa Cordeiro Rodrigues, o duelo entre Ivan Gomes e Valdemar Santana!