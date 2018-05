Mundial de Jiu-Jitsu 2018: As chaves das categorias da faixa-preta

Share it

A cada dia que passa, o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF em 2018 se torna mais próximo. A ação na pirâmide de Long Beach começa nesta quarta-feira, dia 30 de maio, e está tudo pronto para os melhores atletas ficarem frente a frente na maior competição da arte suave no mundo.

Para os faixas-pretas na divisão de adultos, cereja do bolo no torneio, as disputas começam apenas no sábado, mas as chaves de todas as categorias foram devidamente riscadas, e agora o caminho até a glória do ouro mundial já pode ser planejado.

Alguns competidores esperam a listagem para ditar seus movimentos, como a administração da primeira luta, jogar para render nas chaves que por vezes contam com mais de cinco lutas, ou até para estudar com a equipe a melhor estratégia para vencer aquele adversário de jogo indigesto.

Para outros, porém, a definição das chaves não interfere tanto. Victor Honório é um bom exemplo, já que este por vezes nem olha a ordens das lutas.

“Não vi ainda e nem sei se vou ver”, cravou Honório. “O Mundial vai ser briga desde a primeira luta e tenho certeza que estão todos os brabos, mas é isso. Vou buscar meu lugar, independente de quem vier.”

Na chave de Victor, a dos pesadíssimos, nomes como Marcus Buchecha, Antônio Braga Neto, João Gabriel Rocha e Yuri Simões chegam como grandes desafios para o jovem faixa-preta. Outros grandes nomes terão grandes desafios pela frente, tanto nas lutas de abertura quanto no decorrer das chaves.

Confira abaixo as chaves completas, do masculino e do feminino faixa-preta adulto, e aproveite para apontar seus favoritos pela combinação de resultados! (CLIQUE PARA AMPLIAR)

MASCULINO

FEMININO