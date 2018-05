Fera do UFC, Rafael “Sapo” Natal ensina ataques da meia-guarda.

Share it

A Renzo Gracie Online Academy oferece a você um amplo arsenal de golpes para transformar a sua meia-guarda num campo minado. Com aulas de Rafael “Sapo” Natal, um especialista na posição, você vai ter acesso a um curso de ementa espetacular.

Confira o roteiro das aulas:

O programa de treinamento da RGOA instiga você a combinar diferentes golpes da meia-guarda, formando uma ampla rede de ataques duplos ou triplos.

As aulas de Sapo permitem que você transite com facilidade por diversos tipos de meia-guarda, desde as mais sofisticadas, como também as mais básicas, como você pode conferir nesta aula sobre a variação de ataque com chave Kimura:

Oss!