UFC Londres: Darren Till supera Stephen Thompson e brasileiro finaliza com o Jiu-Jitsu

Share it

Casa cheia, torcida inflamada e grandes lutas no UFC Londres, realizado nesta atípica tarde de domingo, dia 27 de maio, direto da Inglaterra. No duelo principal, um inglês de características brasucas levou a melhor, e teve craque nacional que usou seu Jiu-Jitsu refinado para garantir a vitória após longo tempo fora do octógono.

Na última luta da noite, Darren Till e Stephen Thompson duelaram na divisão de meio-médios. Till, que treinou por longos anos no Brasil e fala português, teve problemas na balança e pesou dois quilos acima do limite. Mesmo assim, Thompson aceitou o duelo na casa do adversário para manter o evento com sua luta mais aguardada.

O duelo seguiu como esperado, com muito estudo de ambos os atletas. Enquanto Till buscava encurralar para aplicar sua esquerda poderosa, Thompson trabalhava da média para a longa distância, com seu jogo forte de contra-golpes e pontuação extensa nos combates.

Contudo, com melhores ações no cage e maior agressividade no decorrer da disputa, Darren Till acabou com a vitória nas mãos, na decisão unânime dos jurados. Lances como o knockdown aplicado no quinto assalto, que quase terminou com o inglês nas costas de Thompson, foram determinantes para a vitória.

Ainda no card principal, o brasileiro Cláudio “Hannibal” Silva mostrou sua força de superação para voltar aos cages. Depois de estrear no UFC em 2014 e atuar também com vitória uma segunda vez no mesmo ano, Hannibal sofreu uma lesão no pé e ficou longe dos cages até este ano.

Com quase quatro anos de espera, poderia ser um retorno complicado para o brasileiro, que precisaria retomar o ritmo de luta, mas o Jiu-JItsu fez o favor de colocar o Hannibal em vantagem na disputa. Seu adversário, Nordine Taleb, não teve muitas chances de mostrar suas habilidades, pois Hannibal tratou de levar a luta para o solo, montar, pegar as costas e finalizar no estrangulamento.

.

Confira abaixo os resultados completos do UFC Londres!

UFC Fight Night 130

Londres, Inglaterra

27 de maio de 2018

Darren Till venceu Stephen Thompson na decisão unânime dos jurados

Neil Magny venceu Craig White por nocaute técnico aos 4min32s do R1

Arnold Allen finalizou Mads Burnell no estrangulamento aos 2min41s do R3

Makwan Amirkhani venceu Jason Knight na decisão dividida dos jurados

Cláudio Hannibal finalizou Nordine Taleb no estrangulamento pelas costas aos 4min31s do R1

Darren Stewart venceu Eric Spicely por nocaute técnico a 1min47s do R2

Card preliminar

Tom Breese venceu Daniel Kelly por nocaute técnico aos 3min33s do R1

Lina Lansberg venceu Gina Mazany na decisão unânime dos jurados

Carlo Pedersoli venceu Brad Scott na decisão dividida dos jurados

Gillian Robertson finalizou Molly McCann no estragulamento pelas costas aos 2min05s do R2

Elias Theodorou venceu Trevor Smith na decisão unânime dos jurados