Erberth Santos, Tayane Porfírio, Gracie Barra e Alliance no topo do ranking da IBJJF

Share it

Com a aproximação do Mundial de Jiu-Jitsu, torneio que abre a contagem de pontos no ranking, a IBJJF divulgou sua lista de campeões da temporada 2017/2018, nas divisões adulto faixa-preta masculino e feminino, no quesito academias e na contagem de pontos no Grand Slam (Mundial, Europeu, Pan-Americano e Brasileiro).

No masculino, Erberth Santos (Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro) conseguiu o topo do ranking. Após perder a liderança no último torneio para Leandro Lo (NS Brotherhood), na temporada 2016/2017, Erberth acumulou 1.434 pontos desta vez, seguido por Lo, com 1305 pontos, e com Lucas “Hulk” Barbosa (Atos) em terceiro, com 1.175,5 pontos. Um destaque a ser observado no masculino é a ascensão de estrangeiros cascas-grossas no top 10, com três nomes: Keenan Cornelius, Adam Wardzinski e Gianni Grippo.

No feminino, Tayane Porfírio, craque em morder duplo ouro nos torneios, ficou em primeiro com 2.412 pontos. Em segundo, a também caçadora de medalhas Cláudia Do Val (De La Riva) acumulou 1.969,5 pontos, e em seguida temos Bia Mesquita (Gracie Humaitá), com 1.947 pontos.

Cada campeão, tanto no masculino quanto no feminino, irá receber 15 mil dólares de premiação, com 4 mil dólares para o segundo colocado e mil dólares para o terceiro.

Na disputa por equipes, tivemos as mesmas campeãs da temporada passada. No geral, a Gracie Barra faturou o topo do pódio, com a Alliance em segundo e a Atos em terceiro. Já na disputa do Grand Slam, na soma dos principais torneios da temporada, temos a Alliance em primeiro, a Atos em segundo e a Gracie Barra em terceiro.

Confira nas imagens abaixo os top 10 da faixa-preta, as melhores equipes da temporada e poste nos comentários suas apostas para a temporada 2018/2019 que está prestes a começar!