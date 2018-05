Bellator 200: Gegard Mousasi supera Rafael Carvalho e fatura cinturão peso médio

Share it

Em noite histórica, o Bellator realizou a sua edição de número 200 na noite dessa sexta-feira, dia 25 de maio, direto de Londres, com transmissão exclusiva dos canais Fox Sports. Na luta principal, em duelo de pesos médios, Gegard Mousasi surpreendeu Rafael Carvalho e ficou com o cinturão do evento.

Mesmo com experiência de sobra no cage circular, com três defesas bem-sucedidas, Rafael Carvalho não foi páreo para o estilo de Mousasi. Com muito volume no jogo em pé, o armênio naturalizado holandês sufocou o jogo do brasileiro, levou ele para baixou, montou, pegou as costas e golpeou até a interrupção do duelo, com pouco mais de 3min do primeiro assalto. Vitória e um novo rei entre os pesos médios do Bellator.

Na luta coprincipal, Michael “Venom” Page mais uma vez mostrou a eficiência e versatilidade do seu jogo de MMA. Contra o tarimbado David “Caveman” Rickels, Page abusou de seus golpes imprevisíveis e sua antecipação rápida para entrar no raio de ataque e desferir golpes certeiros. A luta chegou ao segundo assalto, e após um golpe duro que abriu o rosto de Rickels, o americano acenou sinalizando sua desistência, com vitória a ser declarada ao fenômeno Michael Page.

Ainda no card, o ex-campeão dos meio médios Phil Davis enfrentou Linton Vassell. Depois de dois rounds agitados, com ações de ambos os lados, Davis tirou um belo chute na terceira etapa para despachar Vassell e garantir a vitória longe das mãos dos jurados.

Confira abaixo os resultados do histórico Bellator 200!

Bellator 200

Londres, Inglaterra

25 de maio de 2018

Gegard Mousasi venceu Rafael Carvalho por nocaute técnico aos 3min35s do R1

Michael Page venceu David Rickels por desistência aos 43s do R2

Aaron Chalmers finalizou Ash Griffiths na guilhotina a 1min54s do R1

Mike Shipman venceu Carl Noon por nocaute técnico a 10s do R1

Kate Jackson venceu Anastasia Yankova na decisão unânime dos jurados

Phil Davis venceu Linton Vassell por nocaute técnico a 1min05s do R3