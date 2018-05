Vídeo: O Jiu-Jitsu afiado do “Desafio Dojjo” na Gracie Barra Matriz

Share it

Sempre extraindo o melhor das técnicas dos competidores do Jiu-Jitsu, o Desafio Dojjo foi gravado na Gracie Barra Matriz, comandado pela visita do apresentador e faixa-preta Carlão Barreto.

Na disputa, dez atletas se enfrentaram em combates de um minuto. O primeiro que vencesse, por qualquer pontuação ou finalização, somaria uma coroa na disputa. Aquele que marcasse mais pontos após 20 rodadas, seria o campeão.

Nomes como Jefferson Moura, Gustavo Ximu, e Roberto Ferraz participaram do desafio, juntamente com outros faixas-pretas e coloridas da academia. O resultado foi um show de Jiu-Jitsu da forma mais dinâmica possível.

Veja o desafio no vídeo abaixo e não deixe de se inscrever no canal do Dojjo Confere para ver mais vídeos de Jiu-Jitsu como este!