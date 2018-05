Vídeo: Mitos e verdades na preparação e prevenção de lesões no Jiu-Jitsu

Share it

Depois de anos de dedicação e estudos relacionados à arte suave, um grupo de craques nas pesquisas esportivas se uniu para trazer seu conhecimento sobre preparação e prevenção de lesões num só lugar.

O evento “Mitos e verdades na preparação e prevenção de lesões no Jiu-Jitsu” rolou na última segunda-feira, dia 21 de maio, no AR-Dojô, no Clube Monte Líbano, e reuniu Gustavo Asmar, ortopedista experiente no tratamento de lesões relacionadas à arte suave, com grupo de feras em outras vertentes do assunto.

O papo trouxe ao tatame professores, atletas de ponta, praticantes e outros especialistas no assunto, que expuseram dúvidas, trouxeram adições importantes e debateram questões relacionadas à longevidade no nosso esporte.

Temas como fortalecimento dos músculos para prevenção de lesões, diagnóstico precoce para traumas que aparentemente são leves e podem trazer males crônicos à longo prazo e dados científicos que mensuram em apenas 5% de ganho no desempenho por conta do uso de suplementos são temas abordados no debate.

Para conferir as dicas na íntegra, clique no vídeo abaixo e aprenda com Gustavo Asmar e sua trupe como melhorar seu Jiu-Jitsu ao afiar sua principal arma nos tatames: um corpo saudável. Oss!