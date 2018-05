Paralisação de caminhoneiros força adiamento do Gramado International Pro de Jiu-Jitsu

Share it

O International Pro de Gramado, no Rio Grande do Sul, foi adiado por conta da grave de caminhoneiros nas estradas pelo Brasil. O evento, que seria realizado no próximo domingo (27), marcaria a abertura do calendário da temporada 2018/19 da UAE Jiu-Jitsu Federation em parceria com a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu (FBJJ). A nova data será definida em breve pela organização do evento.

Elias Eberhardt, organizador dos eventos da UAEJJF no Brasil, lamentou o adiamento da primeira etapa, mas afirmou que a entidade está tomando medidas para definir o quanto antes a nova data para a realização do International Pro.

– Lamentamos muito o que está acontecendo no país e todo esse momento conturbado. Infelizmente, o International Pro precisou ser adiado, o que é uma pena para todos as pessoas que de certa forma estão envolvidas com o evento. Mas, em breve vamos anunciar uma nova data a todos os lutadores inscritos – apontou Elias.

De acordo com números divulgados pela organização, cerca de 700 lutadores se inscreveram para participar do International Pro, nas mais variadas faixas e idade.

(Fonte: Assessoria de imprensa)