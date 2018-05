Vídeo: A mente de Rafael Carvalho para vencer Gegard Mousasi no Bellator 200

Share it

Nesta sexta-feira, dia 25 de maio, os canais Fox Sports trazem com exclusividade, a partir das 23h, a histórica edição 200 do Bellator MMA, que terá na luta principal um duelo mais que emocionante.

Rafael Carvalho, brasileiro dono do cinturão peso médio, terá pela frente o ex-campeão do Strikeforce Gegard Mousasi, em duelo de cinco assaltos valendo o título.

Para Rafael, estar na luta principal do Bellator 200 é uma grande honra, mas a responsabilidade é grande em encarar o perigoso Mousasi. Para Rafael, o striker holandês terá que aavançar e expor suas brechas, no qual o brasileiro trabalhará com inteligência para manter o título em casa.

Confira no vídeo abaixo os treinos e a mente de Rafael Carvalho para vencer e manter seu cinturão no Bellator 200!

Bellator 200

Londres, Inglaterra

25 de maio de 2018

Rafael Carvalho x Gegard Mousasi

Michael Page x David Rickels

Phil Davis x Linton Vassell

Aaron Chalmers x Ash Griffiths