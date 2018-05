Kyra Gracie, pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu, entra para o time GMI

Share it

Extensamente conhecida no mundo do Jiu-Jitsu e pioneira na família como primeira mulher a envergar a faixa-preta, Kyra Gracie acaba de entrar em um grupo tão seleto quanto: o de professores credenciados pelo GRACIEMAG Indica.

Além de apresentadora e lenda dos tatames pelo mundo, com inúmeros títulos com e sem kimono, Kyra Gracie mergulhou de cabeça no ambicioso projeto de revolucionar o conceito de escola de Jiu-Jitsu. Assim, ao lado do marido e ator Malvino Salvador, Kyra abriu o Gracie Kore, localizado no shopping Vogue Square, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em espaço que concentra não só o fino lecionar da arte suave, mas também se propõe a oferecer aos seus alunos um ambiente moderno e familiar.

Depois de muitos estudos na área, fora os anos de competição e uma vida inteira de aprender a filosofia enraizada na família, Kyra terá a oportunidade de passar esses conhecimentos no Gracie Kore, e a escola não poderia deixar de estar entre as demais indicadas por GRACIEMAG.

