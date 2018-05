Greve dos caminhoneiros adia o X-Combat World Cup BJJ Pro

Share it

A greve dos caminhoneiros, que interrompe o tráfego em diversas estradas e rodovias por todo o país, acabou por forçar o adiamento da edição do X-Combat World Cup BJJ Pro, evento que seria realizado neste sábado (26) em Vitória (ES).

“A greve nos impediu de chegar ao evento com a nossa estrutura. Mesmo após diversas tentativas de negociação não conseguimos ser liberados. Recebemos também relatos de equipes que viriam de outros estados alertando pra a dificuldade que teriam de viajar por conta da questão da falta de combustível. Temos uma estimativa de que cerca de 60% dos participantes viria de fora do Espírito Santo, o que ocasionaria um grande número de W.O. na competição. Com isso, nossa decisão foi adiar para o dia 29 de julho, também em Vitória”, informou Paulo Jesus, organizador do X-Combat.

Quem quiser mais informações sobre o adiamento pode entrar em contato via (21) 99127-8145 ou (21) 96944-8420.