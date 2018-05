Jiu-Jitsu: O estrangulamento veloz de Espen Mathiesen no Zurich Open

Share it

Garantido com força total no peso leve do Mundial da IBJJF, o norueguês Espen Mathiesen, que já fez bonito em outros grandes campeonatos nesta temporada, encarou seu último torneio antes de partir para a Califórnia. O Zurich Open da IBJJF, realizado no último sábado, dia 19 de maio, teve Espen como campeão entre os leves.

Para tal, o atleta da Kimura Noruega teve que usar sua guarda elástica contra Nicolas Penzer. Depois de embolar o oponente com as pernas, Espen se colocou perigosamente por baixo, chegou nas costas e ajustou o estrangulamento até pegar.

Confira o lance no vídeo abaixo e não perca os melhores lances do Jiu-Jitsu internacional.