A passagem de guarda aérea do campeão de Jiu-Jitsu Victor Honório

Conhecido por suas passagens de guarda acrobáticas, o pesadíssimo Victor Honório ensinou um detalhe importante para concluir sua manobra mais característica no jogo por cima.

No vídeo, Honório mostra como apoia o corpo antes de lançar as pernas por cima da guarda do adversário, não permitindo que este reponha ou consiga impedir a passagem com a meia-guarda. Outro detalhe importante é a posição ao chegar na lateral, com o joelho no quadril adversário, para estabilizar e garantir os três pontos.

Confira no vídeo abaixo os detalhes da técnica, estude com atenção e pratique no seu próximo treino, sempre com a supervisão de um faixa-preta. Oss!