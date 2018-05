Vitor Belfort não descarta superluta com Jon Jones: “Jiu-Jitsu está no meu DNA”

Share it

Ex-campeão do UFC e um dos mais conhecidos lutadores de MMA no mundo, Vitor Belfort encerrou sua trajetória no Ultimate no dia 12 de maio de 2018, após o revés para Lyoto Machida no UFC 224, no Rio de Janeiro. O “Fenômeno” deixou o par de luvas que usava no centro do octógono, simbolizando o fim da estrada naquelas oito linhas, mas o espírito combatente de Vitor ainda não se foi.

Após o gesto rumo à aposentadoria, várias mensagens foram enviadas pelas redes sociais, endereçadas a Vitor. Uma delas veio de Jon Jones, ex-campeão peso meio-pesado e algoz do brasileiro no UFC 152, no qual Vitor por pouco não aplicou um armlock decisivo. Jones homenageou o legado de Vitor e se ofereceu para uma segunda chance de disputar aquele braço.

“Aproveite a aposentadoria, você merece”, disse Jones no Instagram. “Obrigado pela grande luta, eu aprendi muito sobre mim naquela noite. Não tenho nada além de respeito por você. PS: Eu sei que o meu braço seria um ótimo troféu para você, talvez possamos fazer de novo no futuro, em uma luta de Jiu-Jitsu para caridade ou algo do tipo.”

A mensagem sacudiu o público e a imprensa sobre uma possível revanche entre as feras, desta vez no Jiu-Jitsu. GRACIEMAG, então, procurou Belfort para que este pudesse confirmar se uma luta com Jones seria um plano para o futuro, e o brasileiro se colocou à disposição para o duelo.

“Lutar Jiu-Jitsu está no meu DNA. Sou conhecido pelos meus nocautes, mas minha raiz é Carlson Gracie Jiu-Jitsu”, disse o valente Belfort. “Seria um prazer ter tempo para me dedicar à arte que me colocou no mundo do esporte e por à prova meu treinamento.”

E para você, amigo leitor, quem venceria esta disputa no Jiu-Jitsu: o determinado e experiente Vitor Belfort ou o jovem e aguerrido Jon Jones? Poste nos cometários!