Passador x Guardeiro: O duelo de Leandro Lo e Luiz Panza no Mundial de Jiu-Jitsu em 2017

No aquecimento para o Mundial de Jiu-Jitsu de 2018, que terá início na próxima semana, relembramos uma das semifinais do absoluto faixa-preta na Pirâmide de Long Beach, na Califórnia, num já histórico Mundial de Jiu-Jitsu de 2017.

De um lado, Leandro Lo, mais forte e ofensivo, encararia Luiz Panza e seus sorrateiros ataques nos membros inferiores. Resultado: um belo combate de passador x guardeiro.

Lo jogou na maior parte da luta por cima, enquanto Panza tentava raspar ou atacar o pé de Lo. Ambos os atletas abriram a caixa de ferramentas na intenção de avançar à sonhada finalíssima do absoluto, mas apenas um passaria.

Lo, com pressão por cima, conseguiu passar e acumular os três pontos da vitória. Ele ainda chegou a fazer guarda nos últimos minutos enquanto Panza tentava seu último tiro para vencer, mas a vitória ficou de fato com o líder da NS Brotherhood.

Relembre a disputa no vídeo abaixo e fique ligado no GRACIEMAG.com e no nosso Instagram para a melhor e mais tarimbada cobertura do Mundial de Jiu-Jitsu 2018!