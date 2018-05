Mundial de Jiu-Jitsu 2018: Veja os campeões e grandes nomes inscritos na faixa-preta

Share it

Com o fechamento das inscrições para o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, que em 2018 retorna à famigerada Pirâmide de Long Beach, na Califa, GRACIEMAG tratou de juntar sua equipe e mergulhar na lista de cascas-grossas registrados na divisão de faixas-pretas adultos, ponto alto da competição que começa no dia 30 de maio.

Entre as feras da lista, campeões mundiais e nomes conhecidos do circuito internacional se misturam a novas caras que mostraram seu valor ao longo da temporada e agora buscam o ouro no maior torneio da modalidade.

Entre os destaques, podemos ressaltar a presença de Marcus Buchecha e Tayane Porfírio, atuais campeões peso e absoluto do Mundial, outros nomes históricos da competição, como Bruno Malfacine, Xande Ribeiro, Antônio Braga Neto, Caio Terra, Celsinho Venicius, Lucas Lepri, Michael Langhi, Luanna Alzuguir, Delson Pé de Chumbo e Claudio Calasans, além dos astros da nova geração que chegam para botar o título maior do Jiu-JItsu na carreira pela primeira vez, como Marcio André, Isaque Bahiense, Victor Honório, Espen Mathiesen, Edwin Najmi, Bia Basílio, Gustavo “Braguinha” e outros.

Confira na lista abaixo os destaques inscritos, escolha seus favoritos e poste nos comentários as suas apostas para vencer nos pesos e no absoluto, além dos nomes que você acha que deveriam estar na lista. Oss!

MASCULINO

GALO Alliance JJ Center Orlando Bruno Malfacine Alliance RJ Hiago Gama Atos JJ USA Lucas Pinheiro Caio Terra Association Caio Terra GF Team Jose Carlos “Cocó”

PLUMA Atos Jiu-Jitsu Pablo Mantovani Atos JJ Rio Claro Ary Farias Brasa CTA Michael Musumeci Brazilian Top Team Alexandre Vieira GF Team Jorge Nakamura PSLPB Cicero Costha Hiago George PSLPB Cicero Costha João Miyao PSLPB Cicero Costha José Tiago

PENA Alliance Los Angeles Isaac Doederlein Alliance Marcelo Garcia Gianni Grippo American Top Team Kevin Mahecha Ares BJJ Osvaldo Moizinho Brazilian Top Team Leonardo “Cascão” Saggioro Gracie Barra America AJ Agazarm Gracie Humaita Phoenix Wellington “Megaton” Dias Nova União Marcio Andre Ns Brotherhood Rafael Mansur Saikoo Jiu-Jitsu Isaque Paiva Soul Fighters – Tallahassee – PBG Jeff Cummings Team Lloyd Irvin Shane Hill-Taylor

LEVE Alliance Charlotte Lucas Lepri Alliance Porto Alegre Jhonny Loureiro Alliance SP Fabio Caloi Alliance SP Michael Langhi Ares BJJ Rocklin Breno Bittencourt Association Aranha Yan Cabral Atos Jiu-Jitsu JT Torres Atos Jiu-Jitsu Michael Liera Jr. Atos JJ International Alex Cabanes CheckMat Renato Canuto CheckMat USA Marcelo “Lapela” Mafra CheckMat/The House Gabriel “Palito” Rollo Del Mar Jiu-Jitsu Club Francisco Iturralde GF Team Jacob Mackenzie Gracie Barra Northridge Edwin Najmi Gracie Barra Northridge Victor Silverio KMR BJJ Kimura Europe Espen Mathiesen Soul Fighters BJJ Tijuca Hugo Marques XCoach Team Celsinho Venicius ZR Team Association Lucas Rocha

MÉDIO Academia Pitbull Delson “Pé de Chumbo” Heleno Alliance Marcelo Garcia Jon Satava Alliance Marcelo Garcia Marcos Tinoco Alliance SP Isaque Bahiense Atos Jiu-Jitsu Caio Almeida Atos Jiu-Jitsu Claudio Calasans Brazilian Top Team Gabriel “Timbó” Procópio GF Team Jaime Canuto Gracie Barra America Magid Hage Gracie Barra Belo Horizonte-MG Servio Tulio Gracie Barra Huntington Beach Otavio Sousa Gracie Barra Thousand Oaks Gabriel Arges KMR BJJ Kimura Europe Tommy Langaker Nova União Luan Carvalho Ns Brotherhood Yago Souza Soul Fighters BJJ Tijuca Ruan Oliveira Unity Jiu-jitsu Felipinho Cesar Unity Jiu-jitsu Manuel Ribamar Unity Jiu-jitsu Murilo Santana

MEIO-PESADO Alliance Marcelo Garcia Matheus Diniz Alliance SP Renato Cardoso Atos Jiu-Jitsu Gustavo “Braguinha” Batista Atos JJ International Josh Hinger Atos JJ Rio Claro Lucas “Hulk” Barbosa Caio Terra Association Rudson Mateus CheckMat Thiago Sá GD Jiu-Jitsu Association Horlando Monteiro Roger Gracie Academy Charles Negromonte Soul Fighters BJJ Connecticut Diogo “Moreno” Sampaio

PESADO Alliance Tarsis Humphreys Alliance SP Dimitrius Souza Atos Jiu-Jitsu Keenan Cornelius CheckMat Jackson Sousa CheckMat International Adam Wardzinski Checkmat Woodland Hills Arnaldo Maidana GF Team Patrick Gaudio Gracie Barra Felipe “Preguiça” Pena Ribeiro Jiu-Jitsu Xande Ribeiro Team Lloyd Irvin Tim Spriggs Zenith BJJ Fellipe Andrew

SUPER PESADO Alliance Jared Dopp Alliance Porto Alegre Nicholas Meregali Alliance SP Fernando Reis CheckMat USA Luiz Panza GF Team Gutemberg Pereira Gracie Barra Benfica, Lisboa Manuel “Nelton” Pontes Ns Brotherhood Igor “Tigrão” Schneider Ns Brotherhood Leandro Lo Team Lloyd Irvin Mahamed Aly Ushirobira JJ Fellipe Trovo

PESADÍSSIMO Babalu’s Iron Gym Antonio Braga Neto Caio Terra Association Yuri Simões CheckMat Marcus “Buchecha” Almeida GF Team Max Gimenis GF Team Ricardo Evangelista GF Team Thiago Gaia IFC Life Brothers Kitner Moura Qatar BJJ Victor Honório Soul Fighters BJJ Connecticut João Gabriel Rocha Soul Fighters BJJ Connecticut Tanner Rice Team Lloyd Irvin Brazil Otavio Nalati

FEMININO

GALO GF Team Thamires Diógenes de Aquino Paraestra Shinagawa Rikako Yuasa

PLUMA Alliance Los Angeles Talita Alencar American Top Team Coconut Creek Gezary Matuda GF Team Amanda Nogueira Gracie Barra Nottingham Vanessa English

PENA Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio Caio Terra Association Tammi Musumeci Gracie Humaita South Bay Emilie Thylin Team Marcos Cunha Ana Carolina Schmitt

LEVE Atos Jiu-Jitsu Luiza Monteiro CheckMat USA Catherine Perret GD Jiu-Jitsu Association Sarah Black Gracie Humaita Bia Mesquita

MÉDIO Alliance SP Renata Marinho CheckMat Raquel Canuto CheckMat Fight Zone London Samantha Cook GF Team Ana Carolina Srour

MEIO-PESADO Alliance SP Luanna Alzuguir CheckMat – Equipe 1 Andressa Cintra Soul Fighters Texas Nathiely de Jesus

PESADO De La Riva JJ Claudia Do Val Gracie Barra Pasadena Jessica Flowers Gracie Humaita Fernanda Mazzelli