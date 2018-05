Tayane Porfírio, Cláudia Do Val e Cláudio Calasans vencem no Salvador Open de Jiu-Jitsu

Share it

Com menos de duas semanas para o início do Mundial de Jiu-Jitsu 2018, o Salvador Open foi a última parada em solo brasuca antes do maior torneio da modalidade. Com isso, alguns nomes de peso estiveram presentes na Bahia para fazer os últimos ajustes e garantir os pontos que faltavam no ranking e assim garantirem seu lugar para competir na Califórnia.

O evento, realizado no dia 19 de maio, trouxe campeões mundiais e atletas fortes no cenário nacional para disputarem o ouro. No feminino, por exemplo, a atual campeã peso e absoluto do Mundial, Tayane Porfírio (Alliance Rio), mais uma vez mordeu a dobradinha, ao superar Joaquina Bonfim (Gracie Barra) no super pesado e depois ao fechar o absoluto com a também campeã mundial Cláudia Do Val (De La Riva).

Já no masculino, Cláudio Calasans (Atos) se jogou no peso médio e faturou o título. No absoluto, Esdras Mendes (CheckMat), sacudiu a poeira após ficar com a prata no super pesado em revés para Diogo Almeida (Almeida JJ) na final e voltou com tudo no aberto para garantir o ouro.

Por equipes, a Gracie Barra venceu com 230 pontos, seguido pela Nova União, com 175 pontos, e com a GFTeam em terceiro, com 160 pontos.

Confira abaixo os resultados da faixa-preta

