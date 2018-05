Rafael “Sapo” Natal ensina os grandes ataques da meia-guarda

Share it

 O sofisticado curso de Jiu-Jitsu da internet, a Renzo Gracie Online Academy oferece a você uma grande oportunidade para refinar os ataques da meia-guarda. Com aulas de um perito no assunto – o astro do UFC Rafael “Sapo” Natal – o programa de treinamento da RGOA instiga você a combinar diferentes golpes da meia-guarda, formando uma ampla rede de ataques duplos ou triplos.

Você vai ser capaz de transitar com facilidade por diversos tipos de meia-guarda, desde a tradicional, até a meia-guarda profunda. Poderá aplicar golpes eficientes em lutas com e sem kimono,como é o caso desta progressão para as costas:



O cardápio de Sapo abrange dez formas de atacar os adversários com os ajustes da meia-guarda.

E ainda: receberá os melhores conselhos sobre o que deve ser evitado durante a prática da meia-guarda.

Veja o programa completo –> Meia-guarda: raspagens, ataques e finalizações – Rafael “Sapo” Natal

Oss!