Crocop se lesiona e está fora do duelo contra Roy Nelson no Bellator 200

Um aguardada estreia agendada para o card do Bellator 200, que rola na próxima sexta-feira dia 25 de maio, teve de ser adiada. Mirko “Crocop” Filipovic, que realizaria seu debute na organização contra Roy Nelson na luta principal, sofreu uma lesão nos treinos e está fora do evento.

Sem adversários para casar contra o gordinho Nelson até o dia do evento, a organização decidiu promover o duelo entre Rafael Carvalho e Gegard Mousasi para a luta principal. Campeão dos pesos médios e um dos melhores atletas até 84kg do mundo, o brasileiro Rafael terá contra Mousasi um de seus maiores desafios na carreira, valendo o cinturão do evento.

Ainda no card, o versátil Michael Page encara David “Homem das Cavernas” Rickels, enquanto o ex-campeão dos meio-pesados Phil Davis mede forças contra Linton Vassel.

Confira abaixo o card atualizado e não perca as emoções da edição 200 do Bellator, com transmissão ao vivo e exclusiva dos canais Fox Sports, direto de Londres, a partir das 22h!

Bellator 200

Londres, Inglaterra

25 de maio de 2018

Rafael Carvalho x Gegard Mousasi

Michael Page x David Rickels

Phil Davis x Linton Vassell

Aaron Chalmers x Ash Griffiths