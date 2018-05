Kamaru Usman controla Demian Maia e vence no UFC Chile; veja os melhores lances

Share it

A edição de estreia do UFC no Chile foi de grande emoção para o público brasileiro. O card, apresentado em Santiago no dia 19 de maio contou com seis atletas do Brasil, e quatro deles retornaram com vitória. Na luta principal, porém, o brasuca Demian Mana não conseguiu impôr seu jogo de Jiu-Jitsu contra o casca-grossa Kamaru Usman.

O nigeriano de 31 anos controlou as ações no cage durante cinco assaltos, frustrando as investidas de Demian. Com muta força e jogo inteligente nas agarradas e na trocação, Usman teve domínio e faturou a disputa na decisão unânime.

Para balancear, Vicente Luque, Poliana Botelho, Alexandre Pantoja e Michel Trator saíram vitoriosos. Felipe Silva, melhor no combate, acabou surpreendido por Claudio Puelles, que tirou um leglock da cartola para vencer a luta.

Outro destaque ficou para a luta coprincipal, no Tatiana Suarez mostrou que está com as armas no solo afiadas, ao pegar as costas e finalizar Alexa Grasso no mata-leão ainda no primeiro assalto.

Confira no vídeo abaixo alguns dos melhores lances do evento e os resultados completos em seguida!

UFC Fight Night: Maia x Usman

Santiago, Chile

19 de maio de 2018

Kamaru Usman venceu Demian Maia na decisão unânime dos jurados

Tatiana Suarez finalizou Alexa Grasso no mata-leão aos 2min44s do R1

Dominick Reyes venceu Jared Cannonier por nocaute técnico aos 2min55s do R1

Guido Cannetti venceu Diego Rivas na decisão unânime dos jurados

Andrea Lee venceu Veronica Macedo na decisão unânime dos jurados

Vicente Luque nocauteou Chad Laprise aos 4min16s do R1

Card Preliminar

Michel Trator venceu Zak Cummings na decisão dividida dos jurados

Alexandre Pantoja venceu Brandon Moreno na decisão unânime dos jurados

Poliana Botelho venceu Syuri Kondo por nocaute técnico aos 33s do R1

Gabriel Benitez nocauteou Humberto Bandenay aos 39s do R1

Enrique Barzola venceu Brandon Davis na decisão unânime dos jurados

Frankie Saenz venceu Henry Briones na decisão unânime dos jurados

Claudio Puelles finalizou Felipe Silva no leglock aos 2min23 do R3